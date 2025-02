Tylko dzisiaj informowaliśmy Was aż o czterech darmowych tytułach. Pierwsza z nich to SilentBurial, którą możecie odbierać na platformie itch.io (oferta jest jednak ograniczona czasowo). Następnie mamy nową produkcję twórców World of Tanks, czyli Steel Hunters. Została ona udostępniona w formie betatestu, na który można już się zapisywać. Trzecim tytułem jest Garten of Banban 0, które powinno zainteresować fanów horroru, a w szczególności znanego Poppy Playtime. No i na koniec mamy Nested Lands – w tym przypadku również trzeba poprosić o dostęp do testów. To jednak nie wszystko, bo mamy dla Was kolejne darmówki!

Gry za darmo na Steam. 6 nowych tytułów

Do grania ze znajomymi

Z powyższego zestawienia najbardziej interesująco prezentuje się The Bean Trials, czyli produkcja wieloosobowa, w której rywalizujemy z przyjaciółmi w różnego rodzaju minigrach. Tych jest aż dwadzieścia, a poprzez zabawę możemy odblokowywać elementy kosmetyczne. Te następnie używamy do personalizacji naszej tytułowej fasolki. Według informacji przekazanych przez samego dewelopera, różnych kombinacji na personalizację ma być ponad 2 miliony. Rywalizacja z przyjaciółmi nie jest oczywiście bezcelowa – wszystkiemu towarzyszy bowiem drabinka rankingowa. Warto zaznaczyć, że gra oferuje możliwość zagrania prywatnego meczu, w którym możemy rywalizować z nawet 15 innymi osobami.

Drugim tytułem ze wspomnianej listy, który nada się na zabawę ze znajomymi, jest Cats & Critters: A Dungeon Claw-er. Jak czytamy w opisie, jest to „czarująca gra towarzyska, w której maksymalnie czterech graczy wciela się w kocich czarodziejów współpracujących w celu pokonania złego smoka Franka i odzyskania złotej przędzy”. Można również zagrać w pojedynkę. Za każdym razem gramy na innym poziomie, a podczas zabawy możemy korzystać z łącznie 18 różnych zaklęć, aby pokonywać przeciwników.

Warto również zwrócić uwagę na Laser Tag Arena, które jest trzecią produkcją nadającą się do zabawy ze znajomymi. Jest to dynamiczny arena shooter, inspirowana estetyką tytułowego sportu, czyli laser tagiem. Gra oferuje tryb wieloosobowy dla maksymalnie sześciu graczy.

Pozostałe darmowe gry

Jeśli zaś chodzi o pozostałe tytuły, Beastly Bites to dość ciekawa przygodówka akcji, w której wcielamy się w przeklętą dziewczynę i walczymy z potworami inspirowanymi jedzeniem, używając do tego… pałeczki do jedzenia ryżu. Na końcu jej drogi czeka natomiast Bóg Jedzenia, który stoi za jej klątwą, a zadaniem gracza jest oczywiście go pokonać i odzyskać człowieczeństwo głównej bohaterki.

Death in the Gulag to z kolei „doświadczenie narracyjne 2D”, które przenosi nas do świata tytułowego rosyjskiego gułagu z lat 1930-1950. Nie ma tutaj walki czy też łamigłówek, gdyż gra skupia się na zaprezentowaniu historii różnych osób. I na koniec mamy Magic Puzzle King 2: Rolling Cat, czyli produkcja typu puzzle game, również 2D, idealne na relaks. Gra polega bowiem na składaniu przedmiotów, które zostały wcześniej rozbite przez urocze koty. Łącznie mamy 15 różnych poziomów do przejścia.

Źródło: Steam