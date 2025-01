PC kontra konsole. Czy komputery wyjdą z tego zwycięsko?

Badanie GDC 2025 State Of The Game Industry zostało przeprowadzone na próbie 3000 deweloperów z branży gier wideo i pozwala odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących aktualnych trendów i nie tylko. Jako przystawkę możemy podać informację, że praca takiego dewelopera jest… bardzo ryzykowna. I nie chodzi tu nawet o fizyczne ryzyko zawodowe, ale zaskakująco duże prawdopodobieństwo zwolnienia. W ostatnim roku średnio 1 na 10 twórców stracił pracę. Doskonale pamiętamy wszystkie doniesienia o masowych zwolnieniach, chociaż to ratio jest zaskakujące.

Nie to jest jednak najważniejszą informacją płynącą z badania. Okazuje się bowiem, że aż 80% deweloperów skupia lub chce skupić się wyłącznie na PC podczas tworzenia swoich gier. To dość zaskakujące i pokazuje ostateczną dominację poczciwych komputerów nad maszynkami dedykowanymi grom. Z czego może to wynikać? Na przykład z dostępności. Dla wielu mniejszych twórców wydanie gry na Steam jest znacznie prostsze, niż trafienie z nią do sklepu PlayStation czy Xboksa.

To pokazuje nam, że twórcy przesuwają swoje “zainteresowanie” właśnie na pecety. Co wynika z takich informacji? Przede wszystkim to, że w przyszłości konsole mogą mocno stracić na znaczeniu. Chociaż dziś nie sposób odmówić im wpływu na branżę, tak nie wiadomo, czy za kilka lat nie będą stały dosłownie w drugim szeregu branży, ustępując miejsca komputerom, a nawet przenośnym PC w stylu Steam Decka.

