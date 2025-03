Xbox Free Play Days. Aż 5 gier do sprawdzenia za darmo

Zgodnie z cotygodniową tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft poinformowali o udostępnieniu kolejnych tytułów w ramach Free Play Days, czyli wydarzenia przeznaczonego dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, Standard lub Core. Tym razem subskrybenci mogą w ramach darmowego weekendu testować aż pięć różnych tytułów, z czego każdy jest zoptymalizowany pod konsole Xbox Series X oraz Series S. Poniżej możecie oczywiście znaleźć najważniejsze informacje.

Free Play Days – nowe gry dostępne do wypróbowania za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Big Helmet Heroes

Blindfire (Game Preview)

City Transport Simulator: Tram

Make Way

Tiebreak

Jeśli chodzi o powyższe tytuły, zacznijmy może od początku. Big Helmet Heroes to gra typu beat’em up. Wcielamy się w tytułowych bohaterów, a naszym zadaniem jest uratowanie księżniczki. W tym celu przemierzamy różne lokacje i walczymy z przeciwnikami. Do dyspozycji oddano nam postacie, które oferują cztery różne profesje. Każda z nich posiada oczywiście unikalny zestaw zdolności.

Warto również przyjrzeć się Blindfire. Jest to pierwszoosobowa strzelanka, w której możemy walczyć zarówno w pojedynkę, jak i w ramach trybu z drużynowymi starciami dla ośmiu graczy. Mamy tryb Bodycount, w którym musimy zdobyć jak największą liczbę punktów, aczkolwiek mamy na to tylko pięć szybkich rund. Pokonani przeciwnicy stają się widzami i zyskują dostęp do kamer noktowizyjnych. Co ciekawe, ci, którzy polegli, mogą sterować pułapkami na arenie i nawet po śmierci wpłynąć na ostateczny wynik danego starcia.

Oprócz tego mamy także City Transport Simulator: Tram, czyli symulacyjną grę z tytułowymi tramwajami w roli głównej. Z oczywistych powodów wcielamy się więc w motorniczego. Nie zajmujemy się jednak wyłącznie tramwajami, a całą firmą specjalizującą się w przewożeniu pasażerów.

Źródło: Xbox Wire