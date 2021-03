Tajemnica niemieckiego bunkra porwała graczy

Produkcja Paradise Lost od polskiego studia PolyAmorous cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Podzielacie entuzjazm innych graczy?

Już po upływie czterech dni od premiery, gra na Steam rozeszła się w ilości ponad 12 tysięcy sztuk. Potwierdzono przy tym, iż produkcja (o której pisaliśmy tutaj) ukaże się na konsoli Nintendo Switch. Piotr Żygadło będący prezesem zarządu odniósł się do dużego zainteresowania marką:

Zainteresowanie Paradise Lost bardzo nas cieszy, tym bardziej że podana liczba dotyczy tylko jednej platformy. Od środy do niedzieli włącznie, gra trafiła do ponad 12 tysięcy nabywców, co potwierdza, że obraliśmy właściwą strategię dla promocji tego tytułu. Zanotowany wynik jest lepszy, niż prognozowaliśmy, więc jesteśmy na dobrej drodze do realizacji najbardziej optymistycznego scenariusza…. Nasze zwiastuny obejrzało blisko milion osób, a w rankingu wish-list na platformie Steam gra zbliża się do pierwszej „100”. Wierzymy, że ta zjawiskowa i efektownie prezentująca się produkcja będzie jedną z najsilniejszych w naszym portfolio. Trafi ona również do Epic Store oraz na Nintendo Switch i szczególnie na tej ostatniej platformie liczymy na dużą sprzedaż

Za co gracze pokochali Paradise Lost?

Ponad 300 użytkowników na platformie Valve, oceniło Paradise Lost pozytywnie (mowa o blisko 78% przychylnych notach). Wśród zalet wymienia się interesująco zaprojektowaną fabułę, olbrzymią dbałość o detale czy klimat grozy. W ucho wpada także melancholijna nuta. Nie mamy jednak do czynienia z ideałem, część elementów zawiodło. Irytuje niedopracowana mechanika wspinania się, ograniczona interakcja ze światem i wydajność pozostająca sporo do życzenia. Postać również mogłaby przemieszczać się nieco szybciej.

Co ciekawe to użytkownicy w większym stopniu docenili produkcję, aniżeli recenzenci portali growych. Średnia ocen na portalu Metacritic wersji PC w opinii redakcji, to obecnie zaledwie 60%. Wskaźnik jaki otrzymamy uśredniając opinie graczy, waha się zaś w graniach 86%. Przyznajecie, że rozziew jest spory.

Przypominamy, iż przygodówka została osadzana w Polsce, w alternatywnych realiach. II wojna światowa nadal nie dobiegła końca, a my jako 12 letni chłopiec o imieniu Szymon, trafiamy do niemieckiego bunkra, który ulokowany jest w Krakowie (więcej o tle fabularnym pisaliśmy w tym miejscu). Tytuł opiera się na eksplorowaniu otoczenia i poznawaniu tajemnic skrywanych w enigmatycznej miejscówce. Niejednokrotnie przyjdzie nam również rozruszać szare komórki, rozwiązując przygotowane przez twórców zagadki logiczne. Póki co w Paradise Lost możemy zagrać na komputerach klasy PC oraz platformach PS4 i Xbox One.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.