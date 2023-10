Pad do PS5 naładuje słuchawki? Interesujący patent od Sony

Co powiecie na pada, słuchawki i ładowarkę do nich w jednym? Okazuje się, że Sony pracuje nad bardzo ciekawym projektem. Niedawno zgłoszony wniosek patentowy sugeruje, że Japończycy chcieliby stworzyć nowy pad do PlayStation 5. Cechą wyróżniającą kontroler miałoby być przechowywanie, ładowanie i parowanie zestawu słuchawkowego do konsoli.

Pad do PS5 ze słuchawkami

Kojarzycie może zegarek Huawei Watch Buds? Urządzenie chińskiego giganta elektroniki to smartwatch, który w środku skrywa zestaw słuchawek bezprzewodowych. Urządzenie nie tylko zawiera pełną funkcjonalność inteligentnego zegarka, ale także pozwala na korzystanie ze słuchawek i stanowi ich stację dokującą. Podobny projekt jest właśnie opracowywany przez Sony. Zamiast zegarka ma być to jednak pad do PS5, pozostałe funkcjonalności dotyczą jak wyżej słuchawek.

O nowym pomyśle dowiedzieliśmy się na skutek wniosku patentowego, który złożyła firma. Nowy kontroler do konsoli PlayStation 5 ma mieć funkcję przechowywania, ładowania i parowania nadchodzących słuchawek Pulse Explore. Jak czytamy we wniosku, ma to być całkowicie zintegrowany system, pozwalający na proste i szybkie korzystanie z obydwu urządzeń jednocześnie.

Jest to też kontynuowanie trendu polegającego na łączeniu różnych urządzeń w jeden system. Wrażenia dźwiękowe z gry to integralna część doświadczenia, dlatego zestaw słuchawkowy ma być niejako połączony z padem. I ma to sens, bo choć pad to kontroler, to rozgrywka ze słuchawkami będzie jeszcze lepsza.

Warto jednak pamiętać, że patent nie oznacza, że taki produkt faktycznie ujrzy światło dzienne. Sony faktycznie może pracować nad takim urządzeniem, jednak jego dalsze losy poznamy dopiero w przyszłości. Trzeba pamiętać, że niejednokrotnie ciekawe pomysły, choć interesujące, nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości.