15-letni światowy rekord Diablo obalony. Speedrunnerzy ujawniają oszustwo

Społeczność speedrunnerów przeżywa aktualnie naprawdę potężny wstrząs. Po bardzo długim czasie oraz wielu spekulacjach i podejrzeniach grupa dociekliwych graczy udowodniła, że ustanowiony 15 lat temu rekord w ukończeniu pierwszego Diablo z 1996 roku był najzwyklejszym w świecie oszustwem.

Światowy rekord Diablo ustanowiony 15 lat temu to zwykłe oszustwo

Co ciekawe, chodzi tutaj o naszego rodaka. Kwestionowany speedrun został opublikowany na YouTubie w marcu 2009 roku na kanale Speed Demos Archive przez Macieja Maselewskiego, znanego szerzej jako „groobo”. Po ukończeniu pierwszej części legendarnej serii Blizzarda na liczniku gracza widniał rekordowy czas: 3 minuty i 12 sekund. Dodatkowo rekord został uzyskany w kategorii any%. To oznacza, że gracz może wykorzystywać pewne dozwolone exploity oraz powtarzać segmenty w celu uzyskania lepszego wyniku.

Przez lata uznawano po prostu, że Maselewski miał „niewiarygodne” szczęście w generowaniu map oraz układzie przeciwników. Diablo wykorzystuje bowiem system proceduralnej generacji lochów. Oznacza to, że każda rozgrywka przebiega zupełnie inaczej. Wspomniana grupa speedrunnerów postanowiła wykorzystać narzędzie Diablo Mapgen, dzięki któremu udało się wykazać, że rekordowy speedrun wiązał się ze znacznie większą manipulacją gry niż pierwotnie ujawniono czy też dopuszczono w regulaminie. Społeczność podejrzewa, iż groobo wykorzystał nieujawnione modyfikacje lub zastosował jakieś zmiany w kodzie gry.

Za pomocą wspomnianego narzędzia oraz inżynierii wstecznej gracze przeanalizowali kod gry. Sprawdzili aż 2,2 miliarda możliwych układów lochów w celu znalezienia takiego, który pozwoliłby na osiągnięcie rekordu groobo. Żaden z tych układów ostatecznie nie spełnił warunków, które umożliwiłyby ukończenie gry w tak krótkim czasie. Układ poziomów musiałby być bowiem optymalny do tego stopnia, że równie dobrze można by go nazwać perfekcyjnym. Taki scenariusz nigdy się nie wydarzył w miliardach symulacji.

Miejmy nadzieję, że dzięki temu w przyszłości pojawi się kolejny śmiałek, który ustanowi nowy rekord, ale tym razem uczciwy.

Źródło: PCGamer