Outlast Trials w kolejnych szczegółach. Będzie krwawo, ale trochę raźniej

Twórcy Outlast Trials zdradzili kolejne szczegóły swojej produkcji. Choć rozgrywka trochę się zmieni, fani Red Barrels mają na co czekać.

Na blogu PlayStation pojawiła się sesja pytań i odpowiedzi ze studiem Red Barrels. Twórcy serii Outlast uchylili rąbka tajemnicy na temat kolejnej odsłony swojej popularnej serii.

Najważniejszą nowością w grze będzie możliwość rozgrywki online. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli zechcemy, możemy grać solo. Twórcy zaznaczają, że niezależnie od wybranego sposobu rozgrywki, czeka nas sporo wrażeń.

P: Co uznałbyś za kluczową innowację w rozgrywce w tym tytule i co odróżnia go od innych gier z gatunku wieloosobowych horrorów drużynowych, a także od poprzednich odsłon Outlast?

O: Tym razem możesz zdecydować się na przetrwanie z przyjaciółmi. Jeśli poprzednie gry można było porównać do filmów, to Outlast Trials jest bardziej jak serial telewizyjny. Twoja droga do wolności będzie długa.