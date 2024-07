Nowy darmowy hit Steam banuje graczy na 10 lat. Nie ma litości

Może dla niektórych bany na 10 lat to surowa kara, ale jeżeli chodzi o cheaterów, to nie da się być zbyt surowym. W końcu twórcy Escape from Tarkov wpadają na coraz to nowsze pomysły, aby uprzykrzyć im życie, przy czym deweloperzy odpowiedzialni za Once Human też nie są szczególnie wyrozumiali.

Once Human nie ma litości dla cheaterów

Nowy darmowy hit Steam (w końcu naraz gra w niego ponad 25 tys. osób) autorstwa Starry Studio ma obecnie “mieszane” opinie, z czego wielu graczy zwraca uwagę na kluczowe aspekty produkcji. Z drugiej strony jest też sporo pochwał, głównie dla całkiem zręcznego wymieszania ze sobą survivalu i strzelanki w formie tytułu przeznaczonego dla wielu graczy.

Jednym z mankamentów produkcji mogą jednak stać się cheaterzy, bo ci już zaczęli panoszyć się po serwerach. To przecież największa zmora zwykłych graczy w tak naprawdę każdej produkcji multiplayer. Starry Studio wie, że trzeba z tym walczyć od samego początku. Dlatego też na oficjalnym Discordzie gry deweloperzy opisali swoje pomysły na walkę z nieuczciwymi graczami.

Przewidziano m.in. kary za wykorzystywanie exploitów i bugów, za co grozi ban o różnej długości. Mogą to być tygodnie, a nawet i miesiące – zapewne zależy od każdej sprawy indywidualnie. Jeśli jednak zastanawiacie się nad skorzystaniem z zewnętrznego oprogramowania, to nie radzę. Wtedy możecie zasłużyć na bana nawet na dekadę.

Na oficjalnej stronie produkcji znajdziemy dokładną rozpiskę przewinień i kar. Najbardziej karane jest korzystanie z cheatów, przez co dostać można karę na 3600 dni. Pomysł może i dobry, ale przecież mówimy o grze free-to-play, także raz ukarany cheater może powrócić po prostu z nową postacią…

Źródło: TheGamer