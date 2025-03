To świetna okazja na PC dla tych, którzy nie mieli jeszcze szansy, aby zagrać w grę twórców Mutant Year Zero: Road to Eden.

Informowaliśmy Was już dzisiaj o dwóch niezłych promocjach. Pierwsza z nich dotyczy gry The Invincible, która jest aktualnie dostępna do zgarnięcia za jedyne 8,49 zł. Druga natomiast dotyczy The Lamplighters League, czyli taktyczną turówkę dla fanów serii XCOM oraz Indiany Jonesa. W tym przypadku wydacie jeszcze mniej, bo raptem 4,16 zł. Teraz natomiast przychodzimy do Was z kolejną świetną okazją.

Świetna okazja na PC. Miasma Chronicles za kilka złotych

Mowa tutaj o grze Miasma Chronicles. Jest to gra przygodowa, która została wzbogacona o elementy taktyczne. Produkcję opracowało studio The Bearded Ladies, które w przeszłości stworzyło między innymi Mutant Year Zero: Road to Eden. Przenosimy się do Ameryki, która została całkowicie rozdarta przez tajemniczą i nieokiełznaną siłę znaną jako Wyziew, zamieniając się w zdewastowane pustkowie.

Gracz wciela się w Elvisa, młodzieńca z górniczego miasteczka Sedentary, którego matka zostawiła pod opieką robotycznego opiekuna. Wręczyła również chłopcu „tajemniczą rękawicę”, przy pomocy której może kontrolować Wyziew. Wyruszamy więc na przygodę wraz z grupą przyjaciół, aby zapobiec katastrofie. Podczas zabawy eksplorujemy postapokaliptyczny świat i toczymy turowe starcia z przeciwnikami. W miarę postępów wchodzimy w posiadanie coraz to lepszych sprzętów oraz ulepszamy ten, który już posiadamy.

Źródło: Instant Gaming