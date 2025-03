Niedoceniona perełka ponad 220 zł taniej niż na Steam. Nie wiem, co lepszego kupicie za 4 zł

Wystarczą 4 złote, aby cieszyć się The Lamplighters League w wersji na Steam. Tytuł ten oficjalnie kosztuje 231,99 zł, ale w promocji kupicie go za 4,16 zł!

Paradox Interactive wydało w 2023 roku taktyczną turówkę dla fanów serii XCOM i… przygód w stylu Indiana Jonesa! The Lamplighters League to solidny gra, która nadal cierpi na kilka technicznych problemów, lecz fani gatunku z całą pewnością nie powinni przechodzić obok niej obojętnie. Szczególnie w takiej promocji!

Promocja na gry, czyli na The Lamplighters League

Stawiające na fabułę i bardzo ciekawą wizję uniwersum RPG o taktycznym podejściu skierowane przede wszystkim do fanów gier w stylu XCOM? No, no, brzmi odważnie. I faktycznie jest odważnie, bo mówimy o bardzo ciekawym miksie taktycznego RPG-a właśnie z fabułą skupioną wokół odkrywania sekretów, starożytnych tajemnic i walki dobra ze złem.

Zwerbuj drużynę wyrzutków z wyjątkowymi zdolnościami i niezapomnianymi osobowościami, aby ścigać Banished Court na skraj świata w mieszance infiltracji w czasie rzeczywistym, taktycznej walki turowej i napędzanej przez bohaterów fabuły pełnej przygód i intryg. – głosi opis produkcji

The Lamplighters League jest więc skierowane do każdego, kto uwielbia klimaty rodem z Indiana Jonesa czy Tomb Raidera, przy czym teraz nie mamy tylko jednego herosa lub heroskę, a całą ich zgraję. Drużyna różniących się od siebie postaci z unikalnymi zdolnościami stanowi naszą podstawę w pokonywaniu kolejnych wyzwań w tracie rozgrywki.

Cena nie jest zbyt wysoka, a tak szczerze to nie do końca wiem, co innego można kupić w podobnej kwocie (może polskie The Invincible, ale za dwa razy więcej?). Mimo problemów technicznych, które raczej nigdy nie zostaną wyeliminowane, fani gatunku powinni bawić się nieźle. Tym bardziej za 4 złote. Przecież ta gra na Steam cały czas kosztuje 231,99 zł!

