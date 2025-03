Tanie gry AAA na PC, jak za darmo. 91 promocji po kilka złotych

Oto tanie gry na PC, które możesz mieć w swojej bibliotece na Steam, EA czy Ubisoft Connect. Wystarczy od 4 do niecałych 10 zł, by złowić kultowe hity AAA. Zarówno te klasyczne, jak i współczesne. Wybraliśmy ponad 90 tytułów w promocji, zatem jest na bogato i zróżnicowanie pod względem gatunkowym – od RPG i strategii, przez bijatyki, horrory, przygodówki, po wyścigi, FPS-y i najlepsze gry akcji.

Gdzie znaleźć tanie gry na PC? Tutaj! Prezentujemy zestawienie promocji „na bogato”, w którym zobaczysz 91 tytułów. W zdecydowanej większości są to produkcje z segmentu AAA. Dodaliśmy do nich kilka mniejszych, lecz równie ciekawych, ładnych i znanych gier, więc na pewno się nie zawiedziesz przeglądając poniższe podstrony tekstu.

Jeśli masz tylko 5 zł na wydanie, a umówmy się, to jak gry za darmo, możesz wybierać spośród 14 tytułów. Już w tak śmiesznie niskiej cenie dostaniemy np. Immortals of Aveum z 2023 roku, które na Steam kosztuje 279,90 zł. Oszczędzamy zatem 270 zł na takich zakupach! A to tylko jeden przykład, ponieważ takich okazji znajdziecie poniżej całe tony.

Wśród tanich gier na PC w promocji prezentujemy znane hity z serii Tomb Raider, Resident Evil, Mass Effect, Assassin’s Creed, Metro, Hitman, Prince of Persia i wiele więcej. Młodsi gracze mogą nie pamiętać części tytułów, więc to dobra okazja, by nadrobić duży kawał gaming’owej historii nie wydając zbyt wiele.

Wszystkie gry w promocji oferuje w formie kluczy zaufany i rzetelny sklep Instant Gaming. Sprawdzaliśmy go osobiście dziesiątki razy, więc możemy polecić z czystym sumieniem. Za zakupy zapłacicie m.in. przed BLIK, a klucze otrzymacie od razu po dokonaniu wpłaty. Następnie należy je aktywować na Steam lub innej platformie, w zależności od klucza. Część gier uruchomimy przez launchery Electronic Arts lub Ubisoftu.

Tanie gry na PC. Oto 91 tytułów w promocji od 4 do 10 zł (część 1)

Na początek spójrzmy na najtańsze gry w promocji, wśród których aż roi się od bardzo dobrych tytułów AAA. My proponujemy sięgnąć po trzy „tanioszki” z bardzo dobrymi ocenami, które są tańsze od bochenka chleba. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na drastycznie ścięta cenę Immortals of Aveum, które przecież jest w miarę świeżym tytułem, bo wydanym pod koniec 2023 roku.

Immortals of Aveum

Zacznijmy od najnowszej gry, którą znajdziecie w dzisiejszym zestawieniu promocji. To Immortals of Aveum, czyli oparta na magii pierwszoosobowa strzelanka dla jednego gracza. Wcielamy się tutaj w Jaka, który w szeregach zakonu bitewnych magów stara się ocalić świat stojący na skraju zagłady.

Hitman: Absolution

Sięgając do klasyki, nie sposób odmówić sobie genialnego Hitman: Absolution, które nadal wygląda przyzwoicie, a co ważniejsze, również jest bardzo wysoko oceniane. Jeśli spojrzymy na Steam, zobaczymy przy tym tytule średnią ocen na poziomie 94/100. Gra jest udanym miksem gry akcji z elementami skradanki, więc jeśli lubicie zaskakiwać wrogów, a jednocześnie sobie postrzelać, to idealna pozycja dla Was.

Outlast 2

Wędrujemy teraz w mroczne klimaty, ponieważ Outlast 2 potrafi mocno przestraszyć i jest tytułem tylko dla osób z mocnymi nerwami. Trafiamy do Temple Gate, miasta na odludziu daleko od cywilizacji, gdzie wcielamy się w postać Blake’a Langermanna, kamerzysty i dziennikarza śledczego. Szybko pożałujemy, że wtykamy nos w nieswoje sprawy.

