Oferta PS Plus i coraz droższe gry w abonamencie. Sony się rozkręca

Tegoroczna oferta PS Plus pokazuje, że Sony nie zwalnia z udostępnianiem coraz lepszych i droższych gier. Podsumowanie dotychczasowych zestawów pokazuje pozytywną tendencję.

Sony do dziś nie zaprezentowało nam sensownej odpowiedzi na Game Passa, ale stale promuje swoje PlayStation Plus. Usługa Japończyków cieszy się sporym zainteresowaniem i na ujawnienia nowych zestawów gier czekają miliony graczy z całego świata.

Od jakiegoś czasu widać, że Sony mocno wzięło sobie do serca dbanie o jakość Plusa. Oferty stały się dużo lepsze, a do tego posiadacze PS5 otrzymali PS Plus Collection. Co więcej, nawet łączna wartość oferowanych w Plusie gier skoczyła w górę.

Serwis GameRant podsumował łączne ceny zestawów, które otrzymaliśmy od początku roku. Bazując na cenach z PS Store (bez przecen) wyliczono, że wszystkie produkcje „rozdane” od stycznia do maja 2021 roku kosztują łącznie niecałe 610 dolarów. Całkiem sporo, prawda?

Co ciekawe, wartość tegorocznych tytułów już zbliża się do tej z poprzedniego roku, a mamy dopiero maj. W 2020 roku oferta PS Plus przyniosła nam gry za łącznie 750 dolarów. To właściwie pewne, że bieżący rok będzie bardziej opłacalny dla subskrybentów Plusa. Możemy przypuścić, że zeszłoroczny wynik zostanie pobity już za miesiąc lub maksymalnie dwa miesiące.

Rzecz jasna podane wartości są dość umowne. Ceny gier z PS Store nie odzwierciedlają tych realnych. Wielu graczy wciąż buduje swoje kolekcje w oparciu o wydania pudełkowe. Niemniej subskrybenci PS Plus mogą zacierać ręce. Wygląda na to, że PlayStation nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w sprawie swojej oferty.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.