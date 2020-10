PS Plus Collection wzbogaci się o dwie dodatkowe, świetne gry. W tym wpisie znajdziecie pełną listę dostępnych w usłudze produkcji.

O PlayStation Plus Collection wiemy już właściwie wszystko. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich posiadaczy abonamentu PS Plus i gwarantuje dostęp do pokaźnej listy gier z PS4.

Niektórzy zastanawiali się, czy lista doczeka się z czasem rozbudowy. Teraz już wiemy, że Sony nie zamierza stać w miejscu. Biblioteka usługi wzbogaci się dodatkowo o Crash Bandicoot N. Sane Trilogy i Call of Duty: Black Ops III w edycji Zombie’s Chronicles.

Lista gier dostępnych w ramach PS Plus Collection:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III – Edycja Zombie’s Chronicles

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Until Dawn

Wszystkie powyższe tytuły zostaną odpowiednio ulepszone. Aktualizacja na nowej generacji przyspieszy czasy ładowania gier i zwiększy lub ustabilizuje liczbę klatek na sekundę. Usługa będzie dostępna dla każdego posiadacza abonamentu PS Plus wraz z premierą konsoli PlayStation 5.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.