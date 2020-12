Oddworld: Soulstorm – premiera opóźniona, pokazano trailer

W najnowszą część kultowej platformówki nie zagramy w tym roku – debiut Soulstorm przesunięto o kilka miesięcy. Na pocieszenie twórcy mają dla fanów świeży materiał z gry.

Zgodnie z najnowszymi wiadomościami, produkcja wyląduje na półkach sklepowych wiosną 2021, a nie, tak jak planowano wcześniej, w 2020. Prezes Oddworld Inhabitants Lorne Lanning poinformował na profilu serii na Twitterze, że historia i poziomy są już gotowe, ale dodatkowy czas jest potrzebny na naprawienie błędów, zbalansowanie i ogólne doszlifowanie nowej odsłony.

Fani nie zostali jednak z pustymi rękami: podczas The Game Awards zaprezentowano świeży trailer z wersji gry na konsole Sony. Tytuł prezentuje się naprawdę nieźle.

Początki Oddworld sięgają roku 1997. Soulstorm ma kontynuować wątki poruszane w poprzednich produkcjach z cyklu, takie jak konsumpcjonizm, kapitalizm i zagadnienia związane z ochroną środowiska. Jednocześnie gra opowie zupełnie nową historię.

Fabularnie opowieść zacznie się tam, gdzie kończy się fabuła Oddworld: New ,n’ Tasty, czyli remake’a pierwszej części. Gracz ponownie wcieli się w Mudokona Abe, który po wydarzeniach z New ,n’ Tasty wraz z trzystoma swojakami będzie zdany wyłącznie na siebie. Po pokonaniu Glukkona Molluska przez Abe’a ekipa wyswobodzi się z rąk Glukkonów i trafi na pustynię, gdzie będzie podróżować bez picia i jedzenia, by w pewnym momencie wejść w posiadanie pewnego tajemniczego trunku, który mocno oddziałuje na percepcję i wolną wolę.

Oddworld: Soulstorm zadebiutuje na PC, PS4 i PS5. Jeśli chodzi o wersję na pecety, to póki co gra będzie dostępna wyłącznie poprzez Epic Games Store. Nie wiadomo jeszcze, po jakim czasie Soulstorm pojawi się na GOG.com czy Steamie.

