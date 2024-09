OD Kojimy to gra “jak żadna inna”. Twórca pracuje nad czymś kompletnie nowym

OD wyciekało do sieci już wielokrotnie, w końcu dostaliśmy też pierwszy, oficjalny materiał. Prócz angażu hollywoodzkich gwiazd i postawienia na gatunek horroru, nadal nie wiemy nic więcej.

OD Kojimy spowoduje, że gracze oszaleją?

W najnowszym wywiadzie dla Variety, Hideo Kojima podsumował, nad czym obecnie pracuje. Na pierwszy plan wysuwa się Death Stranding 2, czyli kontynuacja przez jednych uwielbianej, a przez innych znienawidzonej kurierskiej przygody po apokalipsie. Zaprezentowane niedawno materiały sugerują niewyobrażalną wręcz jakość, ale co z innymi produkcjami?

Będzie też przecież OD, czyli horror tworzony dla Microsoftu. Już słyszeliśmy, że będzie to istne szaleństwo i coś, czego jeszcze nigdy nie stworzono. Kojima nadal trzyma wodę w ustach, bo nie wyjaśnił żadnych oficjalnych (są nieoficjalne) konkretów, stawiając znów na tajemniczość.

To gra jak żadna inna. Chciałem zrobić coś nowego, co nie byłoby Death Stranding, więc połączyłem siły z Microsoftem, by stworzyć OD. Nie mogę wdawać się w zbyt wiele szczegółów, ale też trudno to wyjaśnić. To trochę ryzykowne i nowe wyzwanie dla mnie. – wyjaśnił Kojima

No i niestety – to nadal tylko puste słowa i obietnice, choć jeśli chodzi o Japończyka, to warto przyglądać się jego nowym grom, bo ambicje zawsze miał spore. Zresztą, podobnie wysoko mierzy z Physint, swoją nową marką mającą zacierać granicę między różnymi mediami, zapowiedzianą jako jeden z tytułów na PlayStation 6. Kojima Productions koncentruje się obecnie na zwiększaniu swojej obecności na różnych platformach i w różnych mediach, takich jak filmy, anime i seriale telewizyjne, co chcą uczynić właśnie za sprawą Physint. Ma to być szpiegowska gra akcji, co mocno kojarzy się z kultową serią Metal Gear Solid.

