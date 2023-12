OD to nowy, tajemniczy tytuł od Hideo Kojimy. Pokazano pierwszy teaser

OD, nowa gra Hideo Kojimy z pierwszym teaserem

Podczas tegorocznej gali The Game Awards 2023 Hideo Kojima wyjawił wszystkim tytuł, nad którym pracuje dla Microsoftu. Konsole Xbox otrzymają wkrótce tytuł, który stanowi mroczne połączenie doświadczenia filmowego z grą wideo. Nie dziwi zatem fakt, że w produkcji bierze udział kilka znanych nazwisk, w tym m.in. Udo Kier, Hunter Schafer czy Sophia Lillis. Okazuje się, że z Kojimą współpracuje również scenarzysta i reżyser Jordan Peele — choć nie do końca wiadomo, w jakiej roli.

W ramach wydarzenia zaprezentowano oficjalny teaser gry OD:

Jeżeli liczyliście na gameplay czy jakiekolwiek konkrety, to cóż. Chyba nie znacie Hideo Kojimy — prezentacja była absolutnie w jego stylu, czyli teaser pozwolił nam zobaczyć kilka twarzy, poznać tytuł i… nie dowiedzieć się praktycznie niczego. Co ciekawe, jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z wyciekami gry o rzekomym tytule „Overdose„, również mającej stanowić dzieło Kojimy. Już sama nazwa wskazuje, że mowa o tym samym, co zostało zaprezentowane minionej nocy.

Produkcja na pewno będzie nietypowa, a połączenie doświadczenia growego i filmowego ma iść w parze z niezwykłym przedstawieniem grozy i horroru. Oficjalne źródła mówią o „przekraczaniu granic przerażenia”, czyli scenariusz grozy mamy jak w banku.

Znając zamiłowanie Kojimy do filmów, jak i biorąc pod uwagę współpracę z Peele’em możemy być pewni, że doświadczenie z gry będzie niezwykłe. Czy jednak faktycznie zatrze granice między mediami? Tego dowiemy się wkrótce, jednak obecnie nie znamy daty premiery.