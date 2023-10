Odwiedziliście już Dogtown w najnowszym dodatku do Cyberpunk 2077? Nowa lokacja wygląda prześlicznie — a jeżeli dodamy do tego śledzenie promieni i aż 100 modów, to zachwytom nie będzie końca. Zobaczcie sami, jak prezentuje się ta miejscówka na poniższym wideo.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty to fabularne rozszerzenie do popularnej polskiej gry od CD Projekt RED. My już w niego pograliśmy, dzięki czemu możecie zapoznać się z recenzją najnowszego dodatku. Poza historią, do gry dodano sporo innych nowości, w tym również lokację Dogtown. Nie od dziś wiadomo, że Cyberpunk wygląda genialnie — a co powiecie na jeszcze mocniejsze dokręcenie śruby? Obejrzyjcie materiał poniżej:

Śledzenie promieni, najwyższe ustawienia graficzne i ponad 100 modów robią robotę. Gra wygląda cudownie i nie będzie przesadą uznanie jej za prawdopodobnie najpiękniejszą grę wideo w historii. Niestety, do uruchomienia takiego pakietu ustawień wymagany jest potężny sprzęt. Uzyskanie rozdzielczości 4K przy wszystkich modach wymagało karty graficznej MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G. Mimo to i tak widać, że wydajność w niektórych momentach spada.

Wyciskanie ostatnich soków z najlepszych konfiguracji nie odbiera jednak kunsztu grafikom i projektantom polskiego studia. Mody uwypukliły świetny styl graficzny i zalety projektu Dogtown. Czy nowa lokacja jest lepsza od Night City? Tu zdania są pewnie podzielone, choć bez wątpienia nowe miejsce ma wiele uroku.