Nowy Obcy będzie czymś, “czego jeszcze nie widzieliście”. Na Disney+ już czeka na Was wielki hicior

To już pewne, że Disney i 20th Century Fox pracują nad kolejnym Obcym, stanowiącym bezpośrednią kontynuację bijącego rekordy popularności Obcy: Romulus. Film na razie znajduje się na etapie wczesnych prac, więc nie ma co liczyć na jakieś konkrety. Wiemy z pewnością, że fabularnie podąży on dalszą historią dwójki bohaterów z poprzedniej części granych przez Cailee Spaeny i Davida Jonssona. W końcu Rain Carradine to trochę taka nowa Ripley, a przynajmniej reżyser ma nadzieję uczynić ją tak istotną postacią.

Obcy: Romulus 2 to “niezbadane wody”

Alvarez w rozmowie z magazynem Empire podkreśla, że jest bardzo podekscytowany tym, dokąd może zmierzać dalsza historia tych postaci. Już przy Romulusie udało im się spełnić własne założenia, więc teraz mogą naprawdę wejść na “nieznane wody”.

Myślę, że ekscytujące będzie udanie się z postaciami znanymi z tego filmu do miejsca w serii “Obcy”, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy, i odkrycie rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. – podkreśla reżyser

Zapewnia przy tym, że nie stworzyłby kontynuacji, gdyby nie miał na nią pomysłu. Doskonale wie, że to spory problem w wielu markach, gdy tworzy się kolejne części bez wyraźnego kierunku, tylko dlatego, że można. Obecnie trwają rozmowy między scenarzystą, reżyserem i studiem, ale każda strona jest zainteresowana wydaniem filmu, więc raczej nie ma się co martwić o to, czy faktycznie powstanie.

Tymczasem Disney+ już dziś otrzymał w końcu wyczekiwany film Obcy: Romulus. Obraz dostępny jest już teraz dla subskrybentów usługi. Sam Disney równocześnie pracuje nad aktorskim serialem osadzonym w tym uniwersum.

Źródło: Bloody Disgusting