Nowy zwiastun Kingdom Come: Deliverance II zachwyca realizmem. Poznaliśmy daty preloadu

Warhorse Studios zaprezentowało najnowszy zwiastun fabularny Kingdom Come: Deliverance II, który przenosi graczy do brutalnego świata późnego średniowiecza. Produkcja zapowiada się na jedno z najbardziej realistycznych RPG w historii, a twórcy ujawnili także kluczowe informacje dotyczące preloadu.

Warhorse Studios opublikowało nowy zwiastun fabularny gry Kingdom Come: Deliverance II, kontynuacji cenionego RPG osadzonego w realiach średniowiecznej Europy. Zwiastun, dostępny na oficjalnym kanale YouTube studia, ukazuje dalsze losy Henryka, młodego mężczyzny poszukującego sprawiedliwości za śmierć swoich rodziców. Materiał wideo podkreśla brutalność i chaos późnego średniowiecza, prezentując realistyczne podejście twórców do odwzorowania tego okresu.

Nowy zwiastun fabularny ukazuje głębię narracji i realistyczne przedstawienie świata gry, co z pewnością zwiększa oczekiwania fanów przed nadchodzącą premierą. Twórcy obiecują jeszcze większy realizm, rozbudowane mechaniki rozgrywki oraz bogatszą fabułę, co ma uczynić Kingdom Come: Deliverance II godnym następcą pierwszej części.

Premiera gry zaplanowana jest na 4 lutego 2025 roku i będzie dostępna na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gracze, którzy zamówili grę w przedsprzedaży, będą mogli rozpocząć preload już 2 lutego, co pozwoli na wcześniejsze pobranie plików gry i natychmiastowe rozpoczęcie rozgrywki w dniu premiery. Wersja na PlayStation 5 wymagać będzie około 84 GB wolnego miejsca na dysku SSD, wliczając w to łatkę Day One. Grę można już zacząć pobierać w wersji na Xbox Series.

Kiedy można pobrać wcześniej Kindome Come Deliverance II? (preload):

Xbox Series X|S: 28 Jan, 8am PST / 5pm CET

PlayStation 5: 2 Feb, 8am PST / 5pm CET

Steam: 3 Feb, 8am PST / 5pm CET

Warto zwrócić uwagę na imponujący rozmiar scenariusza gry. Według informacji udostępnionych przez Warhorse Studios, scenariusz Kingdom Come: Deliverance II liczy około 2,2 miliona słów, co czyni go jednym z najobszerniejszych w historii gier wideo. Dla porównania, poprzedni rekord należał do Baldur’s Gate 3, którego scenariusz zawierał około 1,5 miliona słów. Tak rozbudowana narracja zapewni graczom głębokie zanurzenie w fabule i liczne opcje dialogowe, wpływające na rozwój historii.

Źródło: X, Warhorse Studios