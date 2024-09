Kingdom Come Deliverance 2 w 60 FPS na konsolach? “To nie jest niemożliwe”

Na stronie wccftech.com opublikowany został fragment wywiadu, który na targach Gamescom przeprowadzono z Martinem Klimą z Warhorse Studios. Rozmowa skupia się na technicznych aspektach gry, m.in. na wykorzystywanym silniku czy wydajności gry na konsolach. No to jak, będzie te 60 klatek na sekundę, czy nie da rady?

Twórca Kingdom Come Deliverance 2 o silniku i grze

W rozmowie z wccftech.com twórca gry wspomina sporo o silniku gry Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse Studios ponownie zdecydowało się na współpracę z Crytek, wykrozystując najnowszą wersję ich silnika. Deweloperom zależało na przeniesieniu części ustawień z “jedynki”, ale ostatecznie gra i tak działa w oparciu o nowocześniejsze narzędzie:

Kiedy skończyliśmy KCD, przyjrzeliśmy się technologii, której używaliśmy i rozważyliśmy nasze opcje. Jednak uznaliśmy, że zachowanie CryENGINE ma dla nas największy sens, ponieważ spędziliśmy dużo czasu na dostosowywaniu go do naszych potrzeb. Myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Jestem całkiem dumny z wydajności, którą mamy teraz. Włożyliśmy wiele wysiłku w poprawę wydajności, ponieważ może to wpłynąć na odbiór gry, a chcieliśmy mieć płynniejsze doświadczenie.

Martin Klima

A co z ray tracingiem i innymi popularnymi obecnie technologiami, np. skalowania obrazu? Nadchodzące RPG w średniowieczu będzie wspierać zarówno NVIDIA DLSS, jak i AMD FSR. Co do ray tracingu, to nie będzie sprzętowego — silnik Crytek obsługuje programowe śledzenie promieni.

Pojawił się też wątek wydajności na konsolach. Czy Kingdom Come Deliverance 2 zadziała w 60 FPS na PS5 i Xbox Series X? Zdaniem twórcy, na razie nie wiadomo, bo wciąż trwają prace nad optymalizacją. Deweloper wyznał jednak, że “nie jest to niemożliwe”.

