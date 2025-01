Kingdom Come: Deliverance 2 – twórcy ujawniają 3 DLC i nowy tryb rozgrywki

Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 mają wielkie plany na 2025 rok. Już na początku lutego na rynku zadebiutuje ich wyczekiwana gra, ale to będzie dopiero początek. W kolejnych miesiącach gracze będą mogli liczyć na sporo nowego. Przede wszystkim, tytuł otrzyma kilka ciekawych dodatków w postaci DLC, a nawet nowy tryb rozgrywki — tylko dla najwytrwalszych.

Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 zapowiadają nowości

Jeszcze na wiosnę do gry trafi sporo darmowych aktualizacji, a nawet nowa zawartość. Twórcy zapowiedzieli, że dodadzą m.in. tryb hardcore, czyli coś dla najbardziej wymagających i umiejętnych graczy. W grze pojawią się też wyścigi konne, a nawet… fryzjerzy, dzięki którym dostosujemy wygląd naszej postaci. To jednak nie wszystko, bo zapowiedziano również 3 DLC. I to całkiem ciekawe:

Brushes with Death – Wyrusz na ekscytującą wyprawę, podczas której Henry pomaga tajemniczemu artyście z mroczną przeszłością. Podróżuj przez krainy Kingdom Come: Deliverance 2, stawiając czoła niebezpiecznym spotkaniom i rozplątując sieć niebezpiecznych intryg. (Lato 2025)

Legacy of the Forge – Zanurz się w korzeniach Henry'ego, odkrywając dziedzictwo Martina, jego adopcyjnego ojca. Pracuj nad odrestaurowaniem niegdyś słynnej kuźni i udowodnij swoje umiejętności w sztuce kowalstwa, odkrywając zapomniane opowieści z przeszłości. (Jesień 2025)

Mysteria Ecclesia – Wejdź do klasztoru Sedlec, gdzie intryga jest głęboko zakorzeniona. Mając do wykonania tajną misję, Henry musi poruszać się po skomplikowanej dynamice regionu, odkrywać ukryte prawdy i poruszać się po labiryncie sprzecznych interesów. (Zima 2025)

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy trailer, który prezentuje plany twórców na popremierowy rozwój produkcji:

Na całe szczęście na premierę nie będziemy długo czekać. Gra zadebiutuje na rynku już 4 lutego 2025 roku. Nowe Kingdom Come pojawi się na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Jak gra prezentuje się na poszczególnych konsolach? Możecie to sprawdzić na porównaniu graficznym.

Źródło: pcgamer.com