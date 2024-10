Pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącej odsłony serii Mass Effect. Jak przyznał sam dyrektor projektu, nowa gra będzie mieć fotorealistyczną grafikę, co oznacza, że twórcy nie zmienią gry na modłę stylizowanej oprawy rodem z Dragon Age: The Veilguard.

Nowy Mass Effect i fotorealizm — będziecie zadowoleni

Po premierze Dragon Age: The Veilguard wielu graczy zaczęło zastanawiać się, w jakim kierunku pójdzie BioWare w przypadku serii Mass Effect. Czy nowa odsłona również uda się w kierunku stylizowanej oprawy, która momentami może przypominać kreskówki lub komiksy? Dość powiedzieć, że dla części miłośników marki byłaby to decyzja niemożliwa do zaakceptowania. Pewien gracz postanowił zapytać o to dyrektora projektu nowej odsłony kosmicznej serii na portalu X.

Michael Gamble pracujący nad kolejną częścią ME przyznał, że nie zgadza się na porównywanie Dragon Age do filmów wytwórni Pixar pod względem oprawy. Wyznał jednak też, że taki kierunek w kosmicznym RPG akcji nie zostanie przedsięwzięty. Tak długo, jak pracuje nad projektem, tak ten będzie oferował graczom fotorealizm — i to jest cel na nową odsłonę serii.

Please don't Pixar ME like you guys did with DA — MD (@ReaLitY_Siege) October 28, 2024

Pozostaje nam mieć nadzieje, że najbliższy N7 Day — czyli 7 listopada — przyniesie więcej wieści na temat gry.

Źródło: gamingbolt.com