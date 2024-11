Chris Judge, głos Kratosa w serii God of War wywołał spore zamieszanie podczas ostatniej wypowiedzi. Aktor zasugerował, że fani marki mają na co czekać, a “wielkie ogłoszenia” nastąpią już niedługo. Czyżby gala The Game Awards miała posłużyć jako platforma do zapowiedzi kolejnej odsłony? Wiele wskazuje na to, że wydarzy się coś ciekawego.

Twórcy God of War szykują coś nowego. Aktor już wie

Chris Judge to aktor głosowy, którego możecie kojarzyć z jakże udanej roli Kratosa w ostatnich odsłonach serii o Bogu Wojny. Doskonale wiemy, jakim fanem postaci jest Judge, którego nie mogłoby zabraknąć w przypadku pojawienia się nowych odsłon cyklu. A tak się okazuje, że miał on ostatnio co nieco do powiedzenia na temat kolejnych ruchów deweloperów. W jednej z wypowiedzi (zobaczycie ją tutaj) wyjawił, że gracze mogą w ciągu najbliższych dwóch tygodni oczekiwać “wielu zapowiedzi związanych z God of War”. To podsyciło emocje i wzmogło ciekawość graczy.

Swoje 3 grosze dorzucił też animator gry, Roberto Clemente — retweetował wiele fanowskich teorii na temat tego, co mogą szykować deweloperzy. Jest zatem jasne, że wkrótce dowiemy się czegoś o nowej odsłonie, a może i zremasterowanej oryginalnej sadze Kratosa. O powrocie God of War z ery PS2, PSP i PS3 pisaliśmy tutaj.

Christopher Judge teases multiple God of War announcements in the next two weeks 👀 #PS5



See more: https://t.co/D18Yj5j9L4 pic.twitter.com/7R216zTE1o — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) November 24, 2024

Kiedy możemy liczyć na te nowości? Jedni sugerują, że dowiemy się więcej już 1 grudnia, inni liczą na specjalny pokaz w ramach The Game Awards. Gala to miejsce nie tylko na nagrody, ale i masę trailerów oraz zapowiedzi nadchodzących produkcji. To właśnie tam swoje dzieła pokazywał do tej pory choćby Hideo Kojima i wielu innych. Będzie ciekawie, to nie ulega wątpliwości.

Źródło: twistedvoxel.com