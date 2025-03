Darmowy prezent dla fanów God of War na PlayStation. Mamy kody do PS Store

Sony z okazji 20-lecia marki God of War przygotowało darmowy prezent dla graczy. Jest to… no cóż, awatar do PlayStation Network. Oto kody, jak go zdobyć!

To już 20 lat, gdy po raz pierwszy Kratos wyruszył w krwawą wyprawę celem zgładzenia greckich bogów. Od tamtej pory bohater mocno się zmienił – wychował syna, zapuścił brodę, wszedł w zatargi z nordyckimi bogami. Fani z pewnością doceniają wpływ tej marki na rozwój gier akcji i to, w jak wspaniały sposób ewoluowała ona z biegiem lat.

Sony też oczywiście w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne to dla nich uniwersum. Choć wcześniej spekulowano, że Kratos powróci – w formie prequela, następnej części w Egipcie albo zestawu remasterów, nic takiego się nie wydarzyło. Na osłodę twórcy z Santa Monica Studio przygotowali specjalny zestaw skórek do God of War Ragnarok oraz dedykowany awatar. Celebruje on 20 lat marki i przedstawia znane graczom logo w złotym kolorze na czarnym tle. Ja go zdobyć?

Kody na awatara God of War z okazji 20-lecia marki:

Ameryka: F27X-L946-8PTH

Europa: HMCJ-N3JM-4TT2

Japonia: 6F3K-RR8X-2KEM

Korea: HRLN-L4AG-88GD

Azja: 8RC3-DEFT-NJPC

Zależnie więc od regionu, w którym przebywacie i macie zarejestrowanie konto PlayStation Network (zgaduję, że w większości to Europa), podajecie konkretny kod. Aby go zrealizować, udajecie się do PS Store i klikacie ikonę swojego awatara w prawym, górnym roku. Następnie wybieracie opcję „Wykorzystaj kod”. Podajecie wybrany kod i to tyle! Awatar jest już Wasz!

Źródło: Reddit