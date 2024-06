Nowy DOOM trafi na PS5, bo “każdy zasługuje by w niego zagrać”

Każdy ma prawo cieszyć się taką grą, jak DOOM: The Dark Ages. Chociaż za produkcję odpowiada posiadane przez Microsoft id Software, to tytuł ukaże się również na PlayStation. Debiutu na konsoli Sony nie chciał blokować sam Phil Spencer, uznając, że to dobro wszystkich graczy. Jesteście mu wdzięczni za takie podejście do sprawy?

Nowy DOOM również na PS5. To dla dobra graczy

Prezentacja nowej odsłony serii DOOM miała miejsce na Xbox Games Showcase 2024 i wgniotła fanów w fotel. Tytuł będzie prequelem, w ramach którego opowiadana historia zabierze nas do czasów średniowiecza. Nie będzie to oczywiście okres odwzorowany wiernie i wzorowo — nie zabraknie smoków czy innych kreatur, których i tak nie znamy z książek do historii. Tak czy inaczej, gra będzie krwista, brutalna i pełna akcji, jak na wybitną serię przystało. Więcej dowiecie się o grze w tym miejscu.

Chociaż tytuł jest dla Microsoftu grą tworzoną przez posiadane studio, to gracze z konsolami PlayStation 5 nie mają powodów do obaw. Tytuł ukaże się również na sprzęcie Sony.

Co ciekawe, Phil Spencer został zapytany o to, czy aby nie było planów, żeby gra powstała wyłącznie na PC i konsole Xbox. Jak przyznał CEO, DOOM to marka mająca tak długie dziedzictwo, będąca na tak wielu platformach, że gracze zwyczajnie zasługują na to, aby ukazała się również na innych urządzeniach. W tym wypadku na konkurencyjnym PS5. Cóż, takie podejście należy jak najbardziej uszanować.

Kiedy premiera? Wypatrujcie jej w 2025 roku!

Źródło: gamesradar.com