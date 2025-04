DOOM: The Dark Ages na nowym zwiastunie. Premiera już niedługo

W sieci pojawił się drugi zwiastun nadchodzącej gry DOOM: The Dark Ages. Prequel do DOOM oraz DOOM Eternal zapowiada się świetnie.

Przedstawiciele studia id Software wspólnie z Bethesdą Softworks udostępnili drugi oficjalny zwiastun najnowszej odsłony serii DOOM, czyli The Dark Ages. Jest to prequel do DOOM (2016) oraz DOOM Eternal. Tym razem przenosimy się w czasy średniowieczne, aby doświadczyć unikalnego połączenia mrocznej fantastyki z science fiction. The Dark Ages to zarazem szósta główna część cyklu.

Nowy zwiastun gry DOOM: The Dark Ages

Warto w tym momencie zaznaczyć, że jest to zwiastun filmowy. Materiał skupia się bowiem głównie na elementach fabularnych. Jak zapewne niektórzy z Was już dobrze wiedzą, id Software ujawniło, iż w tej grze historia będzie wyjątkowo ważna, ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w serii. The Dark Ages ma również oferować „najbardziej rozbudowany świat”, jaki kiedykolwiek stworzyli deweloperzy z id Software.

Jeśli więc chodzi o fabułę, gra opowiada o początkach gniewu Doom Slayera, który jako „superbroń” bogów i królów toczy wojnę z piekielnymi siłami. Zobaczymy, jak z ostatniej nadziei ludzkości staje się postrachem demonów. W grze pojawią się nowi przeciwnicy, aczkolwiek podstawowe założenia nie uległy zmianom. Ponownie będzie dużo akcji, dużo krwi i brutalnych pojedynków, jednakże dojdą do tego zupełnie nowe bronie. Oprócz tego pojawią się mechy, a nawet latający smok. Jest na co czekać!

The Dark Ages ma zadebiutować już 15 maja 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra będzie na premierę dostępna w ofercie usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Gematsu