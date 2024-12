Nowe gry za darmo i dema wleciały na Steam

Zapraszamy na szybki przegląd bezpłatnych nowości ze Steam. Na platformie pojawiły się kolejne gry za darmo, a my wybieramy najlepsze z nich. Oprócz tego możecie sprawdzić kilka interesujących wersji demo.

Grudniowe gry za darmo naprawdę rozpieszczają swoją ilością, a i z jakością nie jest najgorzej. Możecie to sprawdzić w naszej zbiorówce najlepszych tytułów free to play tego miesiąca. Jednak to nie koniec nowości, za które nie musimy płacić, ponieważ właśnie wylądowały nowe darmoszki na platformie Steam.

Gry za darmo na Steam oraz wersje demo. Co polecamy?

Wśród przedstawionych nowości znajdziemy np. utrzymany w stylistyce retro horror Forgotten Fears. A tak właściwie, jest to kolekcja pięciu niewielkich gier grozy, których akcja rozgrywa się od lasów deszczowych po głębiny pod wodą. Miłośnicy wielkich bitew niech z kolei zerkną na Tank Arena: Total Operation, czyli darmowej grze wojennej MMO. Jak czytamy na Steam, gramy tutaj jako dowódca, prowadzimy tysiące typów czołgów, pojazdów opancerzonych lub śmigłowców na ogromnym polu bitwy, angażując się w bitwy drużynowe 12 na 12 przeciwko graczom z całego świata.

Są również świeżutkie demka do sprawdzenia, z których wyróżnia się Ayasa: Shadows of Silence. Możemy sprawdzić za darmo pierwszy poziom (w pełnej wersji znajdzie się sześć poziomów), który wprowadzi nas w mroczny świat pełen niebezpieczeństw. Fani szybkiej jazdy mają natomiast możliwość przetestowania zręcznościowej gry wyścigowej Old Skool Racer.

Źródło: Steam