Nowe gry dzisiaj na Summer Game Fest. Live stream, tutaj obejrzysz na żywo

Już dziś zobaczymy nowe gry na pokazie Summer Game Fest. Konferencja otwiera sezon wielkich pokazów nowych projektów od dużych i małych twórców gier wideo.

Jeśli mieliście już dość posuchy w kwestii nowych zapowiedzi gier, najbliższe tygodnie będą dla Was bardzo pozytywne. Rozpoczyna się sezon E3 i innych, branżowych konferencji. Czas pokazów oficjalnie otworzy Summer Game Fest 2021, które wystartuje już dziś po godzinie 19:30. Wielkie święto gier otworzy Kickoff Live z pokazami nowości.

SGF 2021 ma trwać przez cały czerwiec, ale warto wpaść na dzisiejszą transmisję. Organizatorzy twierdzą, że na inauguracyjnym show zobaczymy kilkanaście nowych zapowiedzi. Niewykluczone, że będą wśród nich spore hity, bowiem Summer Game Fest jest wspierane przez chociażby 2K, EA, Blizzard, Bandai Namco, PlayStation i wielu innych, dużych wydawców.

To show idealne dla osób, którym brakuje dreszczyku emocji z branżowych konferencji i chcą zobaczyć nowe gry. Z pewnością będzie co oglądać i możliwe, że w trakcie show ujrzymy jakieś wyjątkowo wymyślne niespodzianki. W zeszłym roku obyło się bez rewelacji, ale tym razem być może się zaskoczymy. Jeśli chcecie śledzić SGF na żywo, możecie to robić zupełnie za darmo na wiodących platformach streamingowych.

Transmisję z Summer Game Fest 2021 obejrzycie na Twitch.tv i YouTube. Jeśli chcecie oglądać z nami – do czego gorąco zapraszamy – poniżej znajdziecie osadzone okienko transmisji z YouTube.