Premiery tygodnia prezentowane przez PlayStation. 4 mocne debiuty

Nowe gry wkrótce pojawią się na PS4 i PS5. PlayStation zaprezentowało cztery zdecydowanie warte uwagi produkcje, które ukażą się w najbliższych dniach.

W tym tygodniu nie będzie czasu na narzekanie na brak premier. Na konsolach Sony pojawią się (lub już się pojawiły) cztery bardzo dobre i warte ogrania produkcje. PlayStation Access zaprezentowało nowe gry zmierzające na PS4 i PS5.

Już teraz możecie ograć Chivalry 2. To kontynuacja znanej i lubianej gry multiplayer, w której gracze wcielają się w średniowiecznych wojowników. Warto wyróżnić mocno zręcznościowy system walki, który pozwoli Wam dać prawdziwy popis swoich umiejętności. Co więcej, jest to tytuł wart ogrania ze znajomymi w większej grupie.

Za chwilę, bo już 10 czerwca, ukaże się Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ponownie odświeżone FFVII gwarantuje ładniejszą oprawę i dodatkową zawartość na PS5. To dobry wybór dla graczy, którzy chcą przypomnieć sobie znaną przygodę lub zapoznać się z nią po raz pierwszy.

Następne w kolejce jest Guilty Gear -Strive-. 11 czerwca fani bijatyk otrzymają nie lada gratkę. Uznana seria Arc System Works powraca w chwale i dodatkowo zbiera bardzo przychylne oceny.

Ostatnia premiera tygodnia jest przy okazji tą najważniejszą. 11 czerwca wreszcie przyjdzie nam zagrać w Ratchet & Clank: Rift Apart. Jeśli tęskniliście za tym zgranym duetem, zdecydowanie warto sprawdzić najnowszą odsłonę cyklu. To bardzo dobry tytuł, który oferuje też przepiękną oprawę wizualną. Naszą pełną recenzję gry znajdziecie w tym miejscu.

Poniżej możecie obejrzeć prezentację nadchodzących premier od PlayStation Access.