Tydzień premier na PS4 i PS5. Wysokobudżetowe powtórki z rozrywki i darmowa propozycja

Nowe gry są już w drodze na konsole PlayStation. PS4 i PS5 zyskają kilka ciekawych nowości, a dodatkowo przygotowano darmową wersję demo nadchodzącej produkcji.

PlayStation postanowiło – jak co tydzień – zaprezentować nowe gry zmierzające na PS4 i PS5. Tym razem obędzie się bez wielu premier, ale i tak będzie całkiem ciekawie.

Zacznijmy od czegoś za darmo. Po wielu komplikacjach, wersja demonstracyjna Stranger of Paradise Final Fantasy Origin jest już dostępna do pobrania i działa bez większych problemów. Nietypowa gra twórców Nioh to mroczna i mocno zręcznościowa odsłona Final Fantasy. Jeśli zainteresowaliście się tym tytułem na targach E3, możecie go bezpłatnie sprawdzić.

Już teraz możecie ograć też ulepszoną wersję The Elder Scrolls Online. Fantastyczne MMORPG osadzone w kultowym uniwersum wreszcie trafiło na konsole nowej generacji. Jeśli jeszcze nie sprawdziliście TESO, a lubicie tego typu produkcje, zdecydowanie jest to pozycja warta Waszej uwagi. W tym miejscu warto przypomnieć, że wkrótce na serwery gry trafi spory dodatek.

Niedługo, bo 18 czerwca, wrócimy też do postapokaliptycznego świata Metro Exodus. 4A Games przygotowało next-genowy port swojej strzelanki i trzeba przyznać, że prezentuje się ona świetnie. Ulepszenia robią dobrą robotę, a wsparcie DualSense to również przyjemny dodatek.

Dodatkowo do Dead by Daylight trafiło specjalnie DLC stworzone we współpracy z Capcom. Resident Evil Chapter pozwoli Wam wcielić się w Leona Kennedy’ego, Jill Valentine oraz Nemesis. Wprowadzono też przeciwników w postaci zombie i nową mapę oraz przedmiot.

W tym tygodniu to już wszystko. To idealny moment, aby odpocząć od wielkich premier i przygotować się na kolejne tygodnie grania. Poniżej znajdziecie materiał PlayStation Access.