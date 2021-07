Nowości tygodnia na PS4 i PS5. Coś dla fanów wyścigów, polska gra i małe tytuły dla każdego

Gotowi na nowe gry na PS4 i PS5? W tym tygodniu nie zabraknie nowości dla fanów wyścigów, polskich gier i mniejszych indyków.

Nowy tydzień, nowe premiery, nowe gry. Jak co tydzień przychodzimy do Was z dawką nowości, które zadebiutują na konsolach PlayStation. Jeśli szukacie świeżutkich tytułów do ogrania, koniecznie zapoznajcie się z poniższym zestawieniem. Jest w czym wybierać.

Zaczynamy na spokojnie. 13 lipca ukaże się Where the Heart Leads, czyli spokojna przygodówka stawiająca na historię. Grę wyróżnia estetyczna i urokliwa oprawa, która od razu wpada w oko.

15 lipca ogramy dwa tytuły. Pierwszy z nich to VR-owe Little Witch Academia: VR Broom Racing, które może być znane fanom japońskich produkcji. Drugą premierą tego dnia jest Lost at Sea, czyli stawiająca na mocną historię gra, która opowiada o życiu i śmierci.

Najbardziej intensywnym pod względem premier gier dniem tego tygodnia będzie piątek 16 lipca. Fani wyścigów będą mogli zagrać w F1 2021, miłośnicy Bloober Team i horroru zapoznają się z Observer: System Redux, a amatorzy platformówek ograją Within the Blade.

Takiego rozstrzału gatunków chyba dawno nie było. Jeśli nie widzicie na powyższym zestawieniu nic dla siebie, pamiętajcie, aby zapoznać się z nową ofertą PS Plus. Być może któryś z uwzględnionych w zestawie tytułów wpadnie Wam w oko.