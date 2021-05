Nowe gry na PS5 i PS4 w tym tygodniu. Najbliższe dni pełne głośnych hitów

Nowe gry wkrótce zagoszczą na PS4 i PS5. Najbliższy tydzień upłynie nam pod znakiem paru głośnych premier. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Zeszłotygodniowe premiery można zaliczyć do całkiem udanych, ale dopiero najbliższe dni przyniosą nam prawdziwy wysyp debiutów. Szykujcie się na kilka głośnych premier na PS4 i PS5. Nowe gry są tuż za rogiem.

Już dziś, 10 maja, debiutuje Hood: Outlaws & Legends. To kooperacyjny tytuł, w którym wcielamy się w banitów przeprowadzających napady na pilnie strzeżone obiekty. Gra stawia nie tylko na sprawne planowanie akcji, ale też na szlifowanie umiejętności w walcie z przeciwnikami.

13 maja, po drobnych perturbacjach, w ręce graczy Assassin’s Creed Valhalla trafi dodatek Gniew Druidów. Eivor wyruszy w nim do pięknej, zielonej Irlandii, aby zapoznać się z tamtejszymi władcami. Jak wskazuje sama nazwa rozszerzenia, w przygodzie przeszkodzi mu pewien niezbyt przyjazny kult.

14 maja to małe święto dla fanów survivalu. Debiutuje wówczas Subnautica: Below Zero, czyli tytuł, który powinien być już dobrze znany fanom gatunku. Gra opuszcza wczesny dostęp i ukaże się w pełnej, dopracowanej i wypełnionej zawartością formie. Jeśli spodobała Wam się podstawowa Subnautica, zdecydowanie warto się zainteresować tym samodzielnym dodatkiem.

Ostatnia premiera tego tygodnia to prawdziwa czarna dziura, która pochłonie was na grube dziesiątki jeśli nie setki godzin. 14 maja komandor Shepard powraca w Mass Effect: Legendary Edition. Kultowa trylogia doczekała się odświeżenia, które pozwoli Wam ponownie (lub pierwszy raz) doświadczyć kultowej historii, ale w nowej, ładniejszej formie.

Na którą z powyższych premier czekaliście najmocniej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

