Co nowego na PS4 i PS5? Premiery tego tygodnia, a wśród nich powrót znanej marki

Nowe gry są w drodze na PS4 i PS5. W tym tygodniu na konsolach Sony zadebiutuje parę bardzo ciekawych, mniejszych produkcji.

Ostatnie tygodnie nie były specjalnie bogate w wielkie debiuty. Tym razem nie będzie inaczej, choć do graczy trafi sporo mniejszych, ale interesujących produkcji. Jeśli szukacie zajęcia na letnie wieczory, będzie co robić.

20 lipca doczekamy się trzech premier. Na konsole Sony trafi Cris Tales, Cotton Reboot i Akiba’s Trip: Hellbound and Debriefed. Wszystkie te gry cechuje stylizowana oprawa, a każdy z nich oferuje zgoła inne podejście do rozgrywki.

Mroczniej zrobi się 22 lipca. Tego dnia do graczy trafi przygodowe Last Stop oraz mniej mroczne, ale za to bardziej dynamiczne Urban Trial Tricky: Deluxe Edition .

23 lipca jest najmniej różnorodnym, ale za to chyba najważniejszym dniem premier tego tygodnia. To właśnie wtedy ukaże się Orcs Must Die 3, czyli jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji lipca. Dodatkowo swoją premierę na PlayStation będzie miało Blue Fire, czyli przyjemna platformówka od ROBI Studios.

