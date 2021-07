Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ambitnych gier, a w tym nowy Wiedźmin

W tym tygodniu premiery gier na lipiec 2021 wcale nie najgorsze. Pojawi się nowy Wiedźmin, a do sprawdzenia będą też ciekawa przygodówka, jRPG oraz gra akcji.

W lipcu kolejny raz proponujemy sprawdzić zestawienie najnowszych gier, bo kilka ciekawych premier jeszcze przed nami. Niezależnie czy w Waszym domu rozgrzewa się PC, PS5, Switch czy Xbox, coś dla każdego się znajdzie. A powiem więcej, ten tydzień będzie udany nawet dla posiadaczy urządzeń z systemem Android/iOS.

Premiery gier lipiec 2021 – przegląd tygodnia

Cris Tales

Platformy: PS4, PS5, PC, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 20 lipca

Producent: Dreams Uncorprated

Wydawca: Modus Games

Na pierwszą nóżkę może coś dla fanów jRPG w wydaniu bajkowym, co nie znaczy, że tylko dla młodszych graczy. Nadzwyczaj kolorowy świat gry poznamy w ramach trzech wymiarów czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Z jednej strony będziemy mogli brać udział w dawnych wydarzeniach już utrwalonych, zaś z drugiej podejmować decyzje w teraźniejszości. W trakcie kształtowania losów bohaterki i jej towarzyszów będziemy walczyć w trybie turowym, eksplorować z różnych perspektyw i dyskutować o ciekawych misjach do wykonania.

Death’s Door

Platformy: PC, XSX, XONE

Data premiery: 20 lipca

Producent: Acid Nerve

Wydawca: Devolver Digital

Kruki, czarny humor i walka rodem z Dark Souls z izometrycznym widokiem… Na papierze nie brzmi to zbyt zachęcająco. Na szczęście trailery odmieniły postrzeganie Death’s Door. Gra ma interesujący projekt świata, który niby zabawny i plastyczny, a jednocześnie mroczny, bo odnosi się do roli, jaką pełni nasza postać. Jako ptasi zbieracz dusz odwiedzimy miejsca, których lepiej nie eksplorować bez miecza. W tym przypadku będziemy polegać nie tylko na własnym ostrzu, ale również na umiejętnościach magicznych.

Wiedźmin: Pogromca potworów

Platformy: iOS, Android

Data premiery: 21 lipca

Producent: Spokko

Wydawca: CD Projekt RED

Kolejny RPG w świecie Wiedźmina, jednak nie taki standardowy jak ostatnie części, za które odpowiadało CDPR. Będzie to konkurencja dla Pokemon Go, gdzie zamiast łapania śmiesznych stworków stoczymy samodzielnie walki ze słowiańskimi bestiami w trybie FPP. Przed wykonaniem zlecenia można potrenować, porobić oleje i mikstury, a także porozmawiać z NPC-ami. Przygotujcie więc nogi na wiele godzin chodzenia, a palce na szybkie machanie mieczem.

Last Stop

Platformy: PS4, PS5, PC, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 22 lipca

Producent: Variable State

Wydawca: Annapurna Interactive

Tym razem mamy ofertę multiplatformową z gatunku przygodówki. Twórcy Last Stop choć nie wyłamują się ze wzorców klasycznej rozgrywki (eksploracja, rozwiązywanie zagadek i prowadzenie rozmów), tak jednak format historii jest niecodzienny. Są tu 3 oryginalne historie postaci, których losy splatają się w trakcie gry. Kontrolując z osobna ich poczynania, kształtujemy fabułę przez wybór kwestii dialogowych, co wpływa na otrzymanie jednego z kilku zakończeń.

Orcs Must Die! 3

Platformy: XONE, XSX, PS4

Data premiery: 23 lipca

Producent: Robot Entertainment

Wydawca: Robot Entertainment

Tak, Orcs Must Die! 3 to teoretycznie żadna nowość na rynku gier, bo niemal rok temu miała już swoją premierę, ale tylko na platformie PC. Niniejsza zapowiedź adresowana jest do właścicieli XONE, XSX i PS4. W kwestii technicznej chyba nic się nie zmieni – to ta sama gra akcji z elementami tower defense w klimacie fantasy. Naszym wrogiem będzie chmara tytułowych orków, którym na wszelkie sposoby mamy zagrodzić drogę do naszej twierdzy. Do dyspozycji dwóch bohaterów oraz całkiem bogaty arsenał pułapek i maszyn oblężniczych.