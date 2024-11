Kiedy premiera Borderlands 4 i Mafia: The Old Country? Może być później, niż myśleliśmy

W tym roku pojawiły się zapowiedzi gier Borderlands 4 i Mafia: The Old Country. Choć wszyscy spodziewaliśmy się premier w 2025 roku, te mogą odbyć się jednak nieco później. Tak przynajmniej wynika z raportu Take-Two, w którym podano dość szerokie okno na premiery obydwu produkcji.

Mafia i Borderlands 4 dopiero w 2026 roku?

Możliwe, że w przyszłym roku nie zobaczymy dwóch nowości wydawniczych Take-Two, które zostały zapowiedziane w minione wakacje. Chodzi oczywiście o Borderlands 4 i Mafia: The Old Country, które były spodziewanymi hitami na przyszły rok. Tak przynajmniej może wynikać z nowego raportu wydawcy, w którym podano, że obie gry są spodziewanymi premierami na rok fiskalny 2026. Co to konkretnie oznacza?

W tym wypadku tyle, że rok fiskalny 2026 trwa od kwietnia 2025 do marca 2026. Nadal możliwe jest, że obie gry zobaczymy na rynku w przyszłym roku kalendarzowym, jednak możliwe jest też ich przeniesienie na sam początek 2026. Doskonale wiemy, że np. luty jest niezłym miesiącem na wydawanie gier, czego przykładem jest choćby nadchodzące Kingdom Come: Deliverance 2.

Osobiście trzymam kciuki za drugą połowę 2025 roku jako okres premiery obydwu produkcji. Ten również jest prawdopodobny, a przynajmniej nie wiązałby się z tak długim wyczekiwaniem z naszej strony. Choć pamiętajmy, że w przyszłym roku i tak wyjdzie masa świetnych gier. Idealnym przykładem jest oczywiście nadchodzące GTA VI.

