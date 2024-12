Dzisiaj mamy dla was kolejną grę za darmo, którą dodacie do swojej biblioteki na platformie Steam. Za Taxi Rush jeszcze niedawno trzeba było płacić, ale tym razem możecie zgarnąć ją zupełnie bez opłat. O co chodzi w tej ciekawej ścigałce?

Taxi Rush – nowa gra za darmo na Steam

Na Steam znajdziemy mnóstwo darmowych gier, które dodamy do biblioteki bez płacenia. Nie wszystkie są jednak godne uwagi. Na szczęście to nie dotyczy Taxi Rush, czyli tytułu, za który jeszcze niedawno trzeba było płacić. Dziś jest darmowy i już teraz dodacie go do swojej biblioteki bez posiadania żadnych funduszy. Jak sama nazwa wskazuje, w grze wcielimy się w taksówkarza. Jednak zamiast starego Mercedesa czy Toyoty Prius będziemy mieli do wyboru sporo ciekawych aut.

Co ważne, będziemy je mogli dostosowywać, ulepszać i tuningować. Ostatecznie celem jest wszak jak najszybsze dotarcie do punktu docelowego, niekoniecznie zaś spokojna jazda zgodnie z przepisami. Tylko nie róbcie tego w domu!

Grę odbierzecie bez opłat z poniższego linku:

Muszę przyznać, że ostatnio mocno obrodziło w darmowe gry na PC i nie tylko. I mowa tu nawet o dużych produkcjach, za które swego czasu trzeba było sporo zapłacić. Przykład? Choćby gra od EA, w którą możecie zagrać bez opłat w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Jeżeli posiadacie dostęp do usługi, to jest to opcja, wobec której nie można przejść obojętnie. Jeżeli przygniotły was świąteczne wydatki, to granie za darmo jest genialnym rozwiązaniem.

Źródło: Steam