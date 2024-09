Gratka dla fanów LEGO. 25 gier na Steam do 280 zł taniej, na wszystkich oszczędzasz 2,8 tys. zł

Niemal każda gra z serii LEGO to arcydzieło, które posiada bardzo wysokie oceny na Steam. Szkoda tylko, że idą za tym “bardzo wysokie ceny”, które widzimy na platformie Valve. Na szczęście mamy alternatywę i możemy kupić klucze w innych sklepach. To sposób, by zaoszczędzić od kilkudziesięciu do nawet 280 zł na każdym z tytułów LEGO.

Gry LEGO zdobyły serca wielu młodszych oraz starszych graczy. Nieważne ile mamy lat, możemy się tutaj dobrze bawić odwiedzając “kwadratowe” wersje światów Batmana, Parku Jurajskiego, Harrego Pottera, Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów czy wreszcie Gwiezdnych Wojen. Czekają na nas bohaterowie DC oraz Marvela, są również naprawdę genialne wyścigi 2K Drive oraz może nie tak dobry, ale zawsze, kreator światów w postaci LEGO Worlds.

Gdyby ktoś chciał kupić wszystkie gry LEGO z poniższej listy bezpośrednio na Steam, musi wydać około 3020 zł. Liczymy tylko podstawowe wydania, bez edycji Deluxe, Premium itd. Jeśli zdecydujemy się kupić klucze w Instant Gaming, a to rzetelny i sprawdzony przez nas sklep, za 25 gier zapłacimy 210 zł. Zatem oszczędzamy sporo, bo aż 2810 zł.

Oczywiście możemy sobie wybrać dowolny tytuł, a nie kupować całość. Każda gra w dzisiejszej promocji jest tańsza niż obecnie na Steam od około 56 zł do około 280 zł, a sześć z nich kupimy w cenie poniżej 5 zł. Wszystkie gry posiadają polski język. Zakupione klucze dostaniemy od razu po dokonaniu płatności (np. poprzez BLIK). Zatem przeglądajcie i wybierajcie!

Gry z serii LEGO na PC w dużej promocji. Tanie klucze Steam

Komu zakręciło się w głowie od nadmiaru słowa “LEGO”, a nie grał jeszcze w tytuły z tej serii, powinien zwrócić uwagę na trzy produkcje, które są uważane za jedne z najlepszych. Zaczniemy od króla serii LEGO, którym bez wątpienia są Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów.

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

Przeglądając różne rankingi z grami LEGO, zazwyczaj na szczycie znajdziemy Sagę Skywalkerów. To jedna z najnowszych gier serii, która zadebiutowała na komputerach PC oraz konsolach w kwietniu 2022 roku. Jeśli jesteście fanami Star Wars, najlepiej postawić właśnie na tę odsłonę, mimo że kosztuje więcej niż np. Przebudzenie Mocy. Powód jest prosty – to ostateczna odsłona serii LEGO Star Wars, bazująca na dziewięciu filmowych epizodach. Gra zapewnia około 15-18 godzin zabawy, lecz jeśli będziemy chcieli zdobyć wszystkie sekrety, czas ten znacznie się wydłuży.

W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów czeka nas spotkanie z wszystkimi bohaterami uniwersum oraz kultowymi momentami, jakie widzieliśmy na wielkim ekranie. Nie jest to jednak wierna ekranizacja, ponieważ jak to w serii LEGO bywa, wszystko zostało ukazane z przymrużeniem oka, na wesoło i lekko w krzywym zwierciadle.

LEGO City: Undercover (Tajny Agent)

Drugim niezaprzeczalnym hitem z serii gier LEGO jest Tajny Agent. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z GTA dla najmłodszych, gdzie przemierzamy otwarty świat pełen akcji, gangsterów i walki tych dobrych ze złymi. Tak jak w serii od Rockstar Games, tak i tutaj “pożyczamy” auta oraz inne pojazdy, są pościgi, tajne misje oraz wielka mapa z terenem miejskim oraz peryferiami. I choć w Tajnym Agencie jesteśmy stróżami prawa, podczas różnych misji wcielimy się również w przestępców, górników, astronautów czy farmerów.

LEGO 2K Drive

Gorąco polecamy sięgnąć również po LEGO 2K Drive, czyli grę wyścigową z otwartym światem, w której wcielamy się w rolę kierowcy wyścigowego. Naszym celem jest Podniebny Puchar, a zdobędziemy go wygrywając kolejne mistrzostwa przemierzając drogę od zera do bohatera. Ścigamy się po wielu przepięknych krainach, a oprócz wyścigów zaliczamy po drodze także różnorodne minigry i specjalne wyzwania. Gra miała swoją premierę stosunkowo niedawno – w maju 2023 roku, więc dorwać ją w cenie 10 zł z groszami, to naprawdę coś.

Poza wymienioną trójką, warto zainteresować się oczywiście pozostałymi tytułami. Wszystko zależy od tego, czy lubisz Star Wars, a może Batmana czy Harrego Pottera. Gry LEGO mają to do siebie, że po prostu dobrze się przy spędza czas i nie są to godziny stracone.