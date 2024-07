No Man’s Sky znowu hitem. Gra przyciąga rekordową liczbę graczy

Tak dobrze dawno nie było. Gra No Man’s Sky otrzymała nową aktualizację, dzięki której produkcja znowu ugościła masę graczy. Ostatnio odnotowane wyniki mocno zbliżyły się do tych sprzed 5 lat, a producenci tytułu są wniebowzięci. To idealny przykład tego, jak rozwijać swój produkt – nawet, jeżeli od premiery minęło naprawdę sporo czasu.

Świetna forma No Man’s Sky. Teraz musicie zagrać

Jeżeli jeszcze nie graliście w No Man’s Sky, to macie ku temu świetną okazję. Twórcy ostatnio wypuścili nową aktualizację, która jest potężnym rozbudowaniem wcale nie najnowszej produkcji. Do gry trafiła m.in. nowa ekspedycja, mech, czy po prostu odświeżono wiele dostępnych światów. Sporo nowej i lepszej zawartości okazało się być magnesem przyciągającym starych i nowych graczy.

Według najnowszych statystyk grze udało się powrócić do stanu liczbowego sprzed dobrych kilku lat. W ostatnią niedzielę 21 lipca na serwerach zameldowało się niemal 50 tysięcy osób, a po tytuł sięgnęło sporo osób na platformie Steam. Tam produkcji od Hello Games udało się wskoczyć do topowej dziesiątki najchętniej ogrywanych i kupowanych gier w ostatnim czasie.

W pewnym momencie gra była nawet numerem 1, o czym poinformował założyciel Hello Games na Twitterze. Przypominamy, że gra ukazała się na rynku jeszcze w 2016 roku. Wtedy stan produkcji mocno odbiegał od tego, co widzimy na ekranach dziś.

Źródło: gamingbible.com