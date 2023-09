Nintendo Switch 2 ma mieć grafikę na poziomie PS5. Nintendo pokazało „imponujące” demo

Nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie sprzęt Nintendo tak zaawansowany technologicznie, że będzie w stanie nie tylko natywnie uruchamiać gry na Unreal Engine 5, ale i zapewnić godną płynność oraz szereg funkcji RTX. Chodzi tu oczywiście nie tylko o wsparcie ray tracingu, ale też choćby DLSS. Wygląda jednak na to, że właśnie tak ma być – twierdzi serwis VGC.

Nintendo Switch 2 jak Xbox Series X i PS5

VGC potwierdziło wcześniejsze plotki, jakoby na Gamescomie za zamkniętymi drzwiami odbył się pokaz Nintedno Switch 2. Nintendo miało przyjechać wraz z demem technologicznym, które „imponuje”. Nie ma w tym ani krzty przesady. Sprzęt miał uruchomić demo Matrix Awakens, czyli pokazówki Unreal Engine 5, która wcześniej zachwycała użytkowników PS5 czy Xbox Series X.

Demo zostało podobno uruchomione przy użyciu technologii skalowania DLSS firmy NVIDIA, z włączonym zaawansowanym ray tracingiem i oprawą wizualną porównywalną z konsolami Sony i Microsoftu obecnej generacji. – twierdzą źródła VGC

To jednak nie wszystko. Na konferencji japoński gigant miał też zaprezentować demo technologiczne oparte na The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Świadkowie wydarzenia przyznają, że grafika była znacząco dopracowana, a całość śmigała bardzo płynnie. Nie należy jednak uważać, że BotW ukaże się raz jeszcze na Nintendo Switch 2. Istnieje szansa, że to jedynie specjalne demo zaprojektowane z myślą o pokazie możliwości sprzętu.

Już wcześniej słyszeliśmy, że Nintendo Switch 2 (lub też jakąkolwiek nazwę miałaby nowa konsola) ma zadebiutować w następnym roku. Na razie nie mamy potwierdzenia tych rewelacji. Serwis VGC ma zaufane źródła, które często mówią prawdę.