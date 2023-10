Nowa aktualizacja Switcha cenzuruje „reeee” i inne „obraźliwe zwroty”

Wczoraj wyszła nowa aktualizacja firmware’u Nintendo Switch o numerze 17.0.0. Ta, klasycznie już zresztą dla większości poprawek japońskiego producenta, dotyczy „ogólnych poprawek stabilności i wydajności”. Jest więc klasycznie, a sama firma nie chwali się otwarcie, czy w łatce znajdziemy coś więcej.

Na szczęście są dataminerzy, którzy bardzo chętnie przeczesują pliki, aby odkryć coś ciekawego. Okazuje się więc, że łatka 17.0.0 do Switcha wcale nie dotyczy wyłącznie tak delikatnych usprawnień, których większość graczy nawet nie poczuje. To także kolejne zwroty wrzucone do zbanowania na listę „obraźliwych słów”. Jakie? No „reeee” na przykład. Nie, nie żartuję – Nintendo dopiero teraz łapie nowomowę internetową circa 2015.

W wersji 17.0.0 wprowadzono pewne zmiany na listach brzydkich słów. „Thot” i „reeee” zostały zakazane we wszystkich językach. Zablokowano różne cenzuralne slangi określające jądra w języku japońskim. Dodano również inne obraźliwe określenia dla wszystkich języków. – informuje dataminer z Twittera

Gracze śmieją się ze zmian, bo Nintendo faktycznie idzie z duchem czasu, ale spóźnione o kilka lat. Mimo wszystko zawsze dobrze wiedzieć, że Switch nadal jest poprawiany, nawet jeżeli główne zmiany dotyczą czegoś dość mocno abstrakcyjnego.