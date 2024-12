Insider zdradza datę premiery Nintendo Switch 2. Cena konsoli może zaskoczyć

Cena i premiera Nintendo Switch 2 – padły konkretne informacje

Od jakiegoś czasu wyczekujemy zapowiedzi nowego Switcha. Nintendo pracuje nad konsolą, a ta budzi coraz większe emocje wśród graczy. Niestety, póki co wszędzie tylko plotki i domysły. Nie inaczej jest i tym razem, choć na szczęście mowa o doniesieniach przekazanych przez w miarę zweryfikowane źródło. Nowe rewelacje na temat Nintendo Switch 2 przekazane zostały przez Juana A. Fonseca, byłego redaktora serwisu Gamereactor.

Jego zdaniem, premiera nowego Switcha ma mieć miejsce w czerwcu 2025 roku, najpóźniej w lipcu. To oznacza, że już za pół roku mielibyśmy być świadkami debiutu nowej konsoli. Czy to realny wariant? Jak najbardziej — wcześniej mówiło się nawet o pierwszym kwartale przyszłego roku, jednak wciąż nie otrzymaliśmy żadnej zapowiedzi.

Co więcej, redaktor oszacował też potencjalną cenę nowej konsoli. Ta miałaby zostać wyceniona na 400-500 euro, co na polskie warunki można przetłumaczyć jako mniej więcej 2199 złotych. Możemy zatem mieć do czynienia ze znacznie droższym urządzeniem, niż w przypadku bazowego Switcha z 2017 roku. Cóż, inflacja, nowe technologie… Wiemy, jak jest.

BREAKING: Nintendo Switch 2 Joycons Allegedly Leaked ⚠️‼️



✅️ Larger SL/SR Buttons

✅️ New Pedal Back Button

✅️ Curved Design

✅️ Resembles September 2024 Leak

✅️ Pics from China Factory

✅️ Leaked on Bilibili pic.twitter.com/jv3LDBRu0r — Deck Wizard (@deckwizardyt) December 2, 2024

Co ciekawe, w ostatnich dniach pojawiło się kilka ciekawych informacji na temat nadchodzącego sprzętu. No dobra, plotek — ale szalenie interesujących, albowiem do sieci wyciekły zdjęcia rzekomo przedstawiające joy-cony nowej konsoli. Na ile faktycznie będą to kontrolery nowego Switcha nie wiemy, choć krótko później do sprzedaży w Chinach trafiły… akcesoria do nowego sprzętu. Na przykład pokrowce czy folie zabezpieczające ekran. Może oni rzeczywiście już coś wiedzą?

