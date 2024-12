Tak wygląda Nintendo Switch 2. Wysłano modele konsoli, która… nie działa

Wszystko wskazuje na to, że Nintendo w pocie czoła pracuje nad nową konsolą. Choć ta nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, to firma ma szykować się do rychłej prezentacji, a być może nawet i premiery. Tymczasem do rąk niektórych mediów trafiły właśnie egzemplarze Nintendo Switch 2, które… nie działają.

Tak wygląda Nintendo Switch 2? Udostępniono model

Mam wrażenie, że w ostatnim czasie najwięcej informacji o nowej konsoli Nintendo otrzymaliśmy nie od samego producenta, lecz chińskich twórców osprzętu i gadżetów, którzy o wymiarach konsoli i jej właściwościach dowiedzieli się o wiele szybciej, niż nastąpi to za sprawą oficjalnych kanałów. Wszystko przez to, aby firmy te mogły z zapasem czasu przygotować się na debiut i opracować szereg dodatków — pokrowców, szybek ochronnych na ekran czy innych elementów do kupienia osobno.

Firmy takie otrzymują od Japończyków konkretny opis konsoli (wymiary itp.), aby dostosować swoje produkty. Co ciekawe, ktoś postanowił “stworzyć” swoje Nintendo Swtich 2, aby sprawdzić, czy będzie pasować do produkowanych pokrowców. W ten sposób pojawiła się niemal prawdziwa konsola. Niemal, bo o ile posiada wymiary i cechy zgodne z opisem producenta, to tak naprawdę… nie działa.

W posiadanie tej “konsoli” weszła redakcja SwitchUp, która zaprezentowała jej wygląd na poniższym materiale wideo.

Switch 2 został wydrukowany w drukarce 3D i najpewniej faktycznie jest wizją urządzenia, które w przyszłym roku trafi na rynek. Japoński gigant nie szykuje dla nas rewolucji wizualnej. Sprzęt jest mocno podobny do pierwszej wersji urządzenia (a najbardziej do OLED), choć zgodnie z plotkami, ma większy ekran, podczas gdy joy-cony są nieco mocniej zaokrąglone.

Same kontrolery na pewno zadowolą graczy z większymi dłońmi. Na nagraniu widać, że są masywniejsze i powinny lepiej leżeć w ręce, niż miało to miejsce w przypadku pierwszej generacji sprzętu.

Źródło: YouTube