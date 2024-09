Znana YouTuberka pokazała Switcha 2. Wydrukowała go samemu

Znana chińska YouTuberka 小宁子 XNZ pokazała w pełnej krasie konsolę Nintendo Switch 2. Nie jest to oficjalne urządzenie, a… jej własny wydruk 3D.

Pomysł w zasadzie spoko, zdecydowanie lepiej ukazujący istotę nowej konsoli niż szkice w przypadku PlayStation 5 Pro. Nadal niestety nie wiemy, czy sprzęt faktycznie ma się tak prezentować.

Nintendo Switch 2 wydrukowane na drukarce 3D

Dosłownie niedawno Nintendo Switch 2 wyciekł w takiej skali, w jakiej go jeszcze nie widzieliśmy. Rzekomo wielki przeciek zawdzięczamy jednego z pracowników chińskiej fabryki, który najwyraźniej postanowił ujawnić światu pierwsze konkrety na temat konsoli. Cały przeciek jest niestety kwestią nie do końca wyjaśnioną. Jedni insiderzy uważają, że jak najbardziej jest prawdziwy, a dla innych może być “fejkiem”. Najbardziej wiarygodne informacje wskazują jednak na to, że mówimy o prawdziwym przecieku, a nie żadnej mistyfikacji.

Teraz do sprawy włączyła się popularna w Chinach YouTuberka XNZ, która powiedziała, że ma plik modelu od jakiegoś czasu. Do tej pory nie wyciekł, więc nic z nim nie robiła. Lecz teraz, gdy jest już dostępny, wydrukowała model na drukarce 3D i nakręciła film, na którym pokazuje sprzęt w całej swej krasie.

Jej zdaniem jest to model, który w pełni oddaje wymiary, w tym szerokość czy grubość nowego Nintendo Switch 2. Podobno nawet i sockety znajdują się na swoich miejscach. W całości jest to tak naprawdę po prostu pierwszy Switch, ale nieco większy, więc chyba zaskoczenia nie ma. Ujawniła jednak kilka ciekawych informacji.

YouTuberka wskazuje, że Switch 2 posiada górny konektor USB-C, przeznaczony na zewnętrzną kamerę. Potwierdza, że sprzęt wykorzystuje procesor graficzny NVIDIA Tegra 239. Co ciekawe, konsola ma oferować rozdzielczość nawet 4K i to dzięki technologii DLSS od NVIDIA. No i wreszcie – jej zdaniem pełna prezentacja nowej platformy Nintendo nastąpi w przyszłym miesiącu.

Źródło: Reddit

Zdjęcie główne: YouTube/kadr z filmu