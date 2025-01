Nintendo pokazało nową konsolę. Nie, to nie tak, jak myślicie

Nowe Nintendo – nie Switch, lecz GameBoy…

…i nie do grania, a składania. Mowa bowiem o nowym zestawie klocków LEGO, który japońska firma przygotowała we współpracy z duńską firmą od popularnych klocków. To kolejny sprzęt, który będziemy mogli odtworzyć dzięki samodzielnie zbudowanemu zestawowi. W sieci pojawił się teaser zapowiadający nowe klocki, jednak bez konkretnych obrazków przedstawiających model. Mowa jednak o urządzeniu przenośnym, dlatego sama konstrukcja nie powinna być zbyt duża.

Według oficjalnych informacji nowy zestaw klocków LEGO inspirowanych kultową konsolą trafi na rynek w październiku 2025 roku:

Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/XEyhbARqXq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 9, 2025

To nie pierwszy raz, gdy japońska firma decyduje się na współpracę z LEGO. Do tej pory na rynku ukazały się zestawy przedstawiające konsolę NES, czy inspirowane niektórymi markami Japończyków. Możemy stworzyć swój własny świat Mario, a nawet odtworzyć scenę z The Legend of Zelda. Trzeba przyznać, że niektóre z zestawów są naprawdę urocze.

Pozostaje mieć nadzieję, że to nie jedyne “oficjalne” coś, które będziemy mieli okazję zobaczyć w tym roku. Oczywiście, LEGO są super – ale czekamy przecież na następcę Switcha!

Źródło: videogameschronicle.com