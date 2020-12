Ninja Gaiden powróci? Wydawca rejestruje znak towarowy gry

Koei Tecmo może przywrócić markę Ninja Gaiden do życia. Wydawca zarejestrował znak towarowy nowej odsłony kultowego cyklu.

Seria Ninja Gaiden jest nieobecna na rynku od 2014 roku. Wtedy właśnie pojawiło się Yaiba: Ninja Gaiden Z, które było całkiem udane, ale najwyraźniej nie sprzedało się na tyle dobrze, aby utrzymać markę przy życiu. Od tamtej pory słyszeliśmy jedynie wzmianki o kolejnej odsłonie serii i wiele wskazuje na to, że w końcu się jej doczekamy.

Wydawca gry – Koei Tecmo – zarejestrował znak towarowy nowej odsłony cyklu. W dokumencie nie znajdują się żadne dodatkowe informacje o grze, ale jest to doskonałe świadectwo tego, że projekt powstaje.

Fani spekulują, że nowe NG ma być tytułem ekskluzywnym Microsoftu na Xbox Series i PC. To jednak tylko plotki i nie możemy tego potwierdzić. Niemniej byłoby to logiczne, bowiem Microsoft miał złożyć Koei Tecmo ofertę przejęcia wydawcy. Phil Spencer zaprzeczył jednak doniesieniom, choć sama seria NG ma bogatą historię współpracy z Microsoftem. Jeśli gigant z Redmond nie zdecyduje się na wykupienie wydawcy, to być może zdobędzie prawa do dystrybucji gry w ramach Xbox Game Pass.

Dodatkowo warto wspomnieć o innych, dość istotnych plotkach. W marcu przyszłego roku ma rzekomo zadebiutować Ninja Gaiden Sigma Trilogy Remastered, które wyciekło do sieci już kilka razy. Fani cyklu wciąż jednak czekają na oficjalne potwierdzenie informacji od Koei Tecmo.

Choć zarejestrowanie znaku nie musi świadczyć o powstaniu pełnoprawnej kontynuacji serii, a jedynie spin-offu, to nadal może budzić nadzieje. To mimo wszystko już kultowa seria, która zasłużyła na kolejną odsłonę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.