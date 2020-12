Twórcy Ninja Gaiden szykują nowe gry. Zapowiedzi zobaczymy już niedługo

Deweloperzy odpowiedzialni za serię Ninja Gaiden szykują kilka nowych projektów. Zostaną one oficjalnie zapowiedziane w przyszłym roku.

Team Ninja pracował przez ostatnie lata nad dylogią Nioh. Jeden z deweloperów potwierdził ostatnio, że na dwóch odsłonach na ten moment się skończy, co może rozczarowywać.

Otworzyło to jednak furtkę do spekulacji na temat kolejnej produkcji Team Ninja. Gracze zastanawiają się, czy studio nie pracuje aktualnie nad nową częścią Ninja Gaiden, co zdawałoby się być dość prawdopodobnym posunięciem.

Okazuje się, że nawet jeśli nowe NG faktycznie powstaje, to nie jest jedyną grą Team Ninja. Fumihiko Yasuda – szef marki Team Ninja – udzielił niedawno wywiadu, w którym zdradził ambitne plany deweloperów.

W lutym wydamy Nioh 2 Remastered: Complete Edition oraz The Nioh Collection – zawierające całą treść serii – na PlayStation 5. Mam nadzieję, że będzie to dobra okazja dla osób, które nie miały okazji zagrać i zobaczą, jak działa Nioh na nowej generacji konsol. Dodatkowo szykujemy kilka zapowiedzi nowych tytułów na 2021 rok, więc proszę, wypatrujcie ich! – komentuje Fumihiko Yasuda dla 4Gamer

Zapowiedź rebootu lub kontynuacji Ninja Gaiden byłaby naprawdę mocnym wydarzeniem. Seria zaginęła kilka lat temu, a Team Ninja zajęli się rozwojem marki Nioh. Dodatkowo bardzo możliwe, że ujrzymy zapowiedź nowej części Dead or Alive, która w naszym kraju nie cieszy się zbyt dużą popularnością.

Póki co możemy tylko spekulować. Konkretne zapowiedzi pojawią się w ciągu kilku nadchodzących miesięcy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.