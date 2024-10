Żałujcie, jeśli nie zagracie. Nowa gra od Netfliksa już dostępna

Pamiętacie jeszcze serię Rollercoaster Tycoon? Pierwsza odsłona cyklu datowana jest na 1999 rok, gdy ówczesnym graczom sprawiała tony frajdy, oferując możliwość zarządzania własnym parkiem rozrywki. Przyznam, że sam pamiętam, ile godzin w nią wtedy grałem (na przemian z The Sims), a jeśli również tęsknicie za tymi czasami, Netflix ma dla Was ofertę nie do odrzucenia.

Netflix z nową grą

Wszystko dzięki Rollercoaster Tycoon Touch, czyli nowej grze mobilnej, stworzonej w duchu uwielbianej serii, lecz dostosowanej do urządzeń przenośnych. Można więc zarządzać, budować, rozwijać i ogarniać cały ten bajzel zwany parkiem rozrywki na ekranie swojego smartfona lub innego tego typu urządzenia. I to za darmo, o ile tylko subskrybujcie Netfliksa!

Rollercoaster Tycoon Touch jest bowiem kolejną nową grą w ofercie streamingowego giganta. Netflix stara się, jak może, aby tylko zainteresować nie tylko fanów filmów i seriali, ale również graczy. Nieustannie rozwija segment Netflix Games, choć nadal są to jedynie gry mobilne. Mimo wszystko graczy, którzy przed laty zagrywali się w “duże” odsłony Rollercoaster Tycoon, nowy tytuł powinien po prostu przekonać.

Warto zaznaczyć, że gra dla abonentów nie oferuje żadnych mikropłatności albo irytujących reklam. Do tego możemy skorzystać z kilku nowości ekskluzywnych dla posiadaczy subskrypcji.

