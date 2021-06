EA pozbywa się starszych odsłon Need for Speed. 5 gier znika ze sklepów

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

EA nieoczekiwanie ogłosiło, że pięć odsłon Need for Speed znika ze sklepów. Dodatkowo wyłączone zostaną serwery do gry online.

Ku niezadowoleniu fanów NFS, Electronic Arts ogłosiło, że niektóre odsłony serii w pewnym stopniu odejdą w niepamięć. 31 maja wycofano pięć tytułów z cyfrowych sklepów. Gry zniknęły już z Origin, ale niektóre z nich nadal znajdziemy na Steam. Następnie, 31 sierpnia, EA wyłączy serwery do rozgrywki online. Po tym czasie posiadacze gier nadal będą mogli grać w nie w trybie offline.

Decyzje o wycofaniu gier z produkcji nigdy nie są łatwe, ale teraz zmieniamy biegi, aby skupić się na przyszłości Need for Speed. Zespoły programistów i pracownicy operacyjni włożyli mnóstwo czasu i pasji w rozwój, tworzenie, wydawanie i utrzymanie gier przez te wszystkie lata, a my uwielbiamy patrzeć, jak gracie. Jednak liczba graczy osiągnęła punkt, w którym kontynuowanie tej pracy nie jest już wykonalne. – czytamy we wpisie Electronic Arts na forum Reddit

Następujące odsłony serii znikają ze sklepów:

Carbon

Undercover

Shift

Shift 2: Unleashed

The Run

Mówiąc o „przyszłości”, EA zapewne ma na myśli współprodukcję nowych części serii z Codemasters. Studio niedawno zostało przejęte przez Elektroników i możemy się spodziewać, że pomoże w produkcji nadchodzących NFS-ów.

Jeśli chcecie ograć online któryś z wymienionych tytułów, macie jeszcze trochę czasu. Szkoda, że EA nie pozostawi ich w sklepach, ale najwyraźniej uznano, że nie ma to większego sensu.