Naughty Dog dementuje plotki o nowej grze. Deweloper zmylił graczy

Studio Naughty Dog postanowiło wyjaśnić zamieszanie wokół domniemanego ujawnienia nowej gry. Artysta wprowadził graczy w błąd.

Jakiś czas temu pisaliśmy o rzekomym „ujawnieniu” settingu nowej gry twórców Uncharted i The Last of Us. Jeden z pracowników studia opublikował interesujące obrazki nawiązujące do fantasy, które mogłyby wskazywać na umiejscowienie akcji nowej gry ND.

Już wtedy sam fakt udostępnienia rzeczonych grafik wydawał się dość podejrzany i spodziewaliśmy się, że nie mają one zbyt wiele wspólnego z nowym projektem słynnego zespołu.

Obrazki wywołały jednak ogromną burzę w sieci i zrobiło się o nich naprawdę głośno. Hyoung Nam – autor opublikowanych szkiców – skontaktował się z redakcją IGN i wyjaśnił nieporozumienie.

Okazuje się, ze obrazki były fan-artem związanym z Assassin’s Creed Valhalla. Artysta w momencie publikacji swoich prac grał akurat w nowe dzieło Ubisoftu i postanowił stworzyć coś nawiązującego do wikińskiej przygody. Opatrzenie postu niejednoznacznym podpisem wywołało spore zamieszanie i dobrze, że udało się stosunkowo szybko rozwiać wszelkie wątpliwości.

Niemniej sprawa została już wyjaśniona i Nam zaktualizował opis swoich grafik. Nowe dzieło Naughty Dog wciąż pozostaje jedną wielką tajemnicą, a na informacje o nim zapewne jeszcze trochę sobie poczekamy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.