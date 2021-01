Grafik Naughty Dog opublikował ciekawe szkice. Tytuł fantasy w drodze?

Jeden z pracowników Naughty Dog opublikował interesujące grafiki. Czyżby znane studio szykowało się do produkcji gry w klimatach fantasy?

O nowej grze twórców serii The Last of Us i Uncharted mówi się od kilku miesięcy. Nie wiemy czym może być ten projekt, ale sami deweloperzy twierdzą, że to bardzo interesujący projekt.

Wygląda jednak na to, że jeden z członków studia mógł podzielić się małą zajawką projektu. Na stronie ArtStation twórcy grafik koncepcyjnych do gry Naughty Dog pojawiły się bardzo interesujące obrazki.

Grafiki sugerują, że nowa gra ND zostanie osadzona w klimatach fantasy. Dodatkowo Hyoung Nam opisał post w bardzo jednoznaczny sposób.

Inspirowane nową grą. Wiecie, o czym mówię. 😉

Mimo to, grafik odpowiedzialny za powyższe prace często wrzuca na swoje ArtStation ilustracje niezwiązane z projektami studia, w którym pracuje. Podobnie może być też w tym przypadku.

Dodatkowo wątpię, aby Naughty Dog pozwoliło na udostępnianie jakiejkolwiek treści związanej z niezapowiedzianym jeszcze projektem. To raczej bardzo mało prawdopodobne.

Traktowałbym więc rzeczone grafiki jako ciekawostkę lub wskazówkę, a nie oficjalne ujawnienie realiów, w jakich ND umiejscowiło swój najnowszy twór. Póki co warto patrzeć na te prace z przymrużeniem oka.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.